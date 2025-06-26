В Приморье жители дома подорвали дверь соседа из-за громкой музыки ночью
Жители дома в Приморье подорвали страйкбольной гранатой дверь соседа, регулярно нарушающего тишину в ночное время. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В одной из многоэтажек города прогремел взрыв. Позднее выяснилось, что его устроили местные жители, уставшие от соседа, по ночам включающего музыку и не реагирующего на замечания. Жители дома решили отомстить мужчине, «заминировав» дверь «растяжкой». Когда любитель громкой музыки открыл дверь, произошёл взрыв.
Отметим, что за подобную месть жителям, возможно, придётся ответить по закону. Использование страйкбольных гранат, несмотря на их нелетальный характер, может быть квалифицировано как угроза жизни и здоровью.
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