Найденный мёртвым в вагоне товарного поезда московский студент оказался сыном вице-премьера Карелии
Один из студентов, найденных задавленными тяжёлой арматурой в товарном поезде в Подмосковье, оказался сыном вице-премьера правительства Карелии Виктора Россыпнова. Об этом сообщает Msk1.ru.
Отмечается, что отец 18-летнего Всеволода Россыпнова, которого обнаружили без признаков жизни в вагоне грузового поезда в Ивантеевке вместе с 19-летним Филиппом Утвенко, ранее занимал пост министра ЖКХ Карелии. По информации с сайта правительства республики, в настоящее время Россыпнов-старший курирует развитие инфраструктуры региона, занимая должность заместителя премьер-министра.
Накануне стало известно о том, что в подмосковной Ивантеевке при разгрузке товарного поезда нашли мёртвыми двух пропавших 21 июня студентов Московского государственного строительного университета (МГСУ). Парни отправились в Ярославль «зайцами», спрятавшись в товарном поезде, однако во время поворота состава их придавило тяжёлыми металлоконструкциями.
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