Найденный мёртвым в вагоне товарного поезда московский студент оказался сыном вице-премьера Карелии

26 июня 2025, 10:28

Сын вице-премьера Карелии найден мёртвым в товарном поезде в Подмосковье

Фото: iStock/mycola

Один из студентов, найденных задавленными тяжёлой арматурой в товарном поезде в Подмосковье, оказался сыном вице-премьера правительства Карелии Виктора Россыпнова. Об этом сообщает Msk1.ru.