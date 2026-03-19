«Ботокс и бадяга»: Москвичка пыталась убрать синяки, но едва не лишилась зрения
26-летняя москвичка Алина сделала инъекции ботокса и биоревитализацию у знакомого косметолога, после чего у неё начались серьёзные осложнения. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сразу после сеанса у неё началась аллергическая реакция: лицо опухло, появились жжение и боль, к вечеру глаза практически перестали открываться. Пациентка дважды вызывала бригаду скорой помощи. Медики вводили ей гормональные препараты, однако отёк спадал медленно.
Спустя несколько дней состояние улучшилось, но на лице образовались обширные гематомы. Желая ускорить выздоровление, Алина воспользовалась советом из интернета и нанесла на область вокруг глаз бадягу. Средство вызвало химический ожог и усилило отёк.
Несмотря на ухудшение ситуации, москвичка решила не обращаться за профессиональной помощью. Сейчас отёки почти прошли, но глаза болят и слезятся, а последствия процедуры и самолечения остаются заметными.
