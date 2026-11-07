«Боюсь выходить на улицу»: В Челябинске упавший светофор покалечил девочку
В Челябинске девочка серьёзно пострадала от упавшего светофора
В Челябинске упавший светофор серьёзно травмировал девочку. Подробности приводит РЕН ТВ.
Школьница переходила дорогу на перекрёстке улиц в Курчатовском районе. В этот момент ураган снёс опору светофора. Тяжёлый дорожный знак рухнул на ребёнка и задел левую часть щеки под глазом.
Прохожие довели пострадавшую до дома. Там ей вызвали скорую помощь. В больнице медики наложили девочке три шва. Сейчас школьница чувствует себя хорошо. Мать пострадавшей сообщила, что после случившегося ребёнок испытывает страх перед прогулками на улице. По словам женщины, девочка пока не готова выходить из дома одна.
Читайте также: