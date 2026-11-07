В Москве табачника оштрафовали за продажу трубок с «пропагандой наркотиков»

07 ноября 2026, 14:07

У владельца табачной сети в Москве конфисковали трубки с принтом каннабиса

Фото: Istock/9parusnikov

Владелец табачной лавки в столице лишился трубок для курения из-за «пропаганды наркотиков». Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».