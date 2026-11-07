В Москве табачника оштрафовали за продажу трубок с «пропагандой наркотиков»
Владелец табачной лавки в столице лишился трубок для курения из-за «пропаганды наркотиков». Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».
61-летний Александр И. владеет сетью московских магазинов по продаже табака. В июне сотрудники полиции пришли в его точки с проверкой — они искали признаки «незаконного оборота наркотиков».
Запрещённых веществ правоохранители не нашли, но в одном из магазинов изъяли 10 трубок «для курения сухих смесей» — на них был принт каннабиса. На Александра составили протокол по статье о «пропаганде наркотиков» (ст. 6.13 КоАП РФ).
Экспертиза посчитала, что трубки пропагандируют употребление наркотических веществ, и их мог увидеть и купить даже несовершеннолетний. Мужчина не пришёл в суд, его оштрафовали и конфисковали товар.
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