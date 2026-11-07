В Краснодарском крае начался снежный апокалипсис

07 ноября 2026, 14:21

Сильный снегопад принёс на Кубань заносы, гололедицу и перебои с электричеством

Фото: Istock/MahmutSonmez

Краснодарский край накрыл сильный снегопад: дороги заметает, жители остаются без электричества. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.