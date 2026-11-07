В Краснодарском крае начался снежный апокалипсис
Краснодарский край накрыл сильный снегопад: дороги заметает, жители остаются без электричества. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Сильнее всего непогода затронула горные районы Кубани — окрестности Красной Поляны, Мезмая и Нефтегорска. В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение. На дорогах образуются снежные заносы, движение осложняется, видимость ухудшается. Водителям сообщают о гололедице.
Мокрый снег налипает на деревья и провода, поэтому повреждаются линии электропередачи и возникают перебои со светом. В Краснодаре из-за повреждений на электросетях без электричества остаются около 20 улиц Прикубанского округа. Синоптики предупреждают, что в ближайшие два дня ситуация останется тяжёлой и осадки не прекратятся.
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