Житель Ивановской области пойдёт под суд за покупку фальшивого диплома врача
Житель Ивановской области задержан за покупку фальшивого диплома врача. Об этом сообщает РЕН ТВ.
48-летний мужчина планировал переехать в Германию, чтобы работать в медицинском учреждении. Для трудоустройства он заказал поддельный диплом Сеченовского университета по специальности «Лечебное дело». В документе значилось, что его выдали в 2009 году.
В январе мужчина получил фальшивку через службу доставки СДЭК. Осуществить план не удалось: сотрудники ФСБ выявили подделку и задержали мужчину. Следователи возбудили уголовное дело об использовании поддельного документа. Обвиняемый рассчитывал, что иностранный работодатель не станет проверять подлинность диплома.
Читайте также: