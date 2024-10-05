БПЛА атаковал белгородское предприятие

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Беспилотник атаковал село в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, атаке подверглись предприятия в селе Песчанка, в результате взрыва дрона частично обрушился угол одного из зданий. Также возник пожар, но в настоящее время он потушен.
Гладков добавил, что повреждены фасад и окна соседнего здания. Также разбиты окна жилого дома. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль, ехавший по трассе в Белгородской области. Двое мужчин получили баротравмы, их доставили в областную клиническую больницу.
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Гладков добавил, что повреждены фасад и окна соседнего здания. Также разбиты окна жилого дома. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль, ехавший по трассе в Белгородской области. Двое мужчин получили баротравмы, их доставили в областную клиническую больницу.
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Александр Климов