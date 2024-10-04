Гладков: При атаке БПЛА ВСУ в Новой Таволжанке ранены семь человек

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Украинские беспилотники атаковали село Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области. В результате ранения получили семь местных жителей.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что одна женщина получила минно-взрывную травму и многочисленные осколочные ранения. Медики доставляют её в областную клиническую больницу. Другую жительницу села, получившую осколочное ранение ноги, везут в Городскую больницу № 2 в Белгороде.
Ещё троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались. Два жителя Новой Таволжанки обратились в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно. После оказания первой помощи они продолжат лечение амбулаторно.
По словам главы областной администрации, в результате атаки дронов загорелись три автомобиля. Кроме того, повреждения получили хозяйственная постройка, грузовик и легковая машина.
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Ещё троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались. Два жителя Новой Таволжанки обратились в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно. После оказания первой помощи они продолжат лечение амбулаторно.
По словам главы областной администрации, в результате атаки дронов загорелись три автомобиля. Кроме того, повреждения получили хозяйственная постройка, грузовик и легковая машина.
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Александр Бойцов