БПЛА атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне Нижегородской области

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Утром 12 марта беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне Нижегородской области, после чего возник пожар, для его локализации задействованы все силы. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
«Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса была совершена атака беспилотных летательных аппаратов», — написал Никитин в своем Telegram-канале.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники спецслужб. Также предпринимаются все меры для локализации пожара, который разгорелся после атаки БПЛА на одной из установок по переработке нефти.
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