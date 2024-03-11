ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области

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В Белгородской области российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 10.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Таким образом, вражеский беспилотник был ликвидирован в небе над Белгородской областью.
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Элина Позднякова