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ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области

Минобороны РФ: В Курской области сбит беспилотник ВСУ
11 марта 2024, 11:36
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Белгородской области российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 10.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, вражеский беспилотник был ликвидирован в небе над Белгородской областью.


11 марта украинская сторона также атаковала село Гончаровка в Курской области. По словам главы региона Романа Старовойта, в результате атаки пострадали два мирных жителя. Один из них позже погиб в больнице.

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#село
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Военный ВСУ три дня пролежал в поле под ледяным дождем, пока его не спасли бойцы ВС РФ
Пленный боец ВСУ Малик рассказал, как три дня пролежал в поле под ледяным дождем
11 марта 2024, 11:28

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинский военнослужащий Артем Малик, попавший в плен к ВС РФ рассказал, как три дня пролежал под ледяным дождем вместе с другими ранеными сослуживцами. Его видеоинтервью опубликовало Минобороны России.
По его словам, командование ВСУ их бросило без помощи.

«Проводник с половиной группы молча убежал, а мы с ранеными остались в поле. Пробыли там три дня, пока нас не спасли (российские военнослужащие – ред.)», — рассказал Малик.

Он добавил, что в плену ему оказали необходимую медицинскую помощь, благодаря чему ему удалось сохранить ноги после ранения. Пленный уточнил, что российские медики вовремя сделали ему операцию, за что он им очень благодарен. Малик подчеркнул, что не ожидал подобного отношения.

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Российские авиабомбы стирают с лица земли укрепрайоны ВСУ, заявили в США
WP: российские авиабомбы успешно уничтожают оборонительные позиции ВСУ
11 марта 2024, 10:35

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Российские авиабомбы успешно уничтожают оборонительные позиции ВСУ. Об этом сообщает издание The Washington Post.
Аналитики утверждают что российские военные силы повысили эффективность, увеличив применение планирующих авиабомб. Это привело к успехам ВС РФ на фронте.

В рядах ВСУ также признают силу российских авиабомб. Спикер украинской группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что эти бомбы сносят всё, разрушают дома и даже фундаменты строений, которые можно было использовать в качестве оборонительных укреплений.

Также о силе авиабомб говорил командир третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин. По его словам, эти бомбы способны полностью уничтожить любую позицию.

Напомним, что российские войска начали применять в зоне СВО мощные авиационные бомбы ФАБ-1500. Корреспонденты CNN ранее заявляли, что это негативно сказывается на обороне ВСУ, меняет баланс сил на передовой. Также применение этих бомб стало важнейшим элементом в российском наступлении в ДНР.

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#авиация
#бомба
#вс рф
#всу
#сво
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Два человека пострадали под обстрелом курского села Гончаровка со стороны ВСУ
11 марта 2024, 08:55

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Два человека получили ранения под обстрелом села Гончаровка в Курской области, об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гончаровка Суджанского района. Один из жителей получил тяжёлое ранение, другая жительница получила контузию», — сообщил Старовойт.

По словам губернатора, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Фото: Telegram-канал Романа Старовойта
Также повреждения получило имущество пострадавших жителей Курской области. Под украинским огнём сильно пострадал их частный дом, осколки боеприпасов сильно поцарапали автомобиль россиян.

Старовойт подчеркнул, что власти окажут пострадавшим необходимую помощь в восстановлении домовладения.

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#курская область
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Российская авиация ударила по укрепленной позиции ВСУ в Красногоровке
Авиация ВС РФ ударила по укрепленной позиции ВСУ в Красногоровке в ДНР
11 марта 2024, 08:01

Фото: istock / aapsky

Авиация Вооруженных сил России нанесла удар по укрепленной позиции Вооруженных сил Украины в городе Красногоровка, расположенном в ДНР к северу от Авдеевки. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник.
Удары были нанесены при взаимодействии с подразделениями группировки «Юг». Кадры атаки на позиции украинских войск на кирпичном заводе имеется в распоряжении издания.

«Украинские военные засели в этом районе в Красногоровке. Российская авиация активно работает по объекту», — сообщил источник.
9 марта российский офицер с позывным «Саймон» сообщил изданию, что части Первого армейского корпуса начали закрепляться на окраине Красногоровки. Этот населенный пункт часто значится в сводках ДНР как место, откуда военные ВСУ совершают обстрелы по Донецку.


Ранее сообщалось, что ВКС России применили на СВО абсолютно новую «чудо-бомбу». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#военные
#авиация
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#всу
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Представитель пророссийского подполья в Одессе сказал о расширении объединения
ТАСС: Подпольщик сообщил о росте рядов пророссийского подполья в Одессе
11 марта 2024, 07:28

Фото: istock / V-art

Ряды пророссийского подполья в Одессе продолжают расти. Об этом заявил его представитель, пишет ТАСС.
«Настрой у нас боевой, и наши ряды растут, хоть и не так быстро, как это требовала бы обстановка», — заявил представитель движения.
Он отметил, что поддерживающие специальную военную операцию жители Одессы выражают готовность содействовать России при взятии города под контроль. Как утверждает представитель движения, подпольщики, «если доживут», тоже говорят о готовности помочь, как он выразился, «зачистить город от нацистов».

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался об ударе по кортежу в Одессе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#город
#контроль
#жители
#рф
#одесса
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Экипажи Су-34 нанесли удары по опорному пункту ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны РФ: Су-34 нанесли удар по позициям ВСУ на Южнодонецком направлении
11 марта 2024, 06:28

Фото: iStock/IKvyatkovskaya

Российские самолеты Су-34 нанесли удар по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении зоны боевых действий, сообщили в Минобороны РФ.
По данным Минобороны, удар был нанесен неуправляемой авиабомбой ФАБ-500 «с универсальным модулем планирования и коррекции».

Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета после того, как экипаж получил от разведки подтверждение, что цель уничтожена, уточнили в Минобороны.

Ранее Минобороны опубликовали данные о реальных потерях ВСУ на Южнодонецком направлении.

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В Канаде объяснили проблемы с поставкой Украине NASAMS задержкой со стороны США
EJ: поставки Канады NASAMS для Киева задерживаются из-за проблем со стороны США
11 марта 2024, 03:36

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Министр обороны Канады Билл Блэр объяснил, почему поставки на Украину зенитно-ракетных комплексов NASAMS, закупленных Оттавой у Вашингтона, приостановились, сообщает Edmonton Journal.
По словам канадского министра обороны, причиной трудностей с поставками являются бюрократические проволочки со стороны американских производителей данной системы ПВО. Raytheon ведет совместное производство с норвежской компанией Kongsberg. Партнеры должны договориться, чтобы организовать поставки в Киев.

«Мы пытались ускорить этот процесс. К сожалению, американцы столкнулись с определенными трудностями», – рассказал Блэр.

Ранее сообщалось, что Канада планирует присоединиться к коалиции по развитию потенциала дронов на Украине.

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#сво
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#помощь
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В Госдуме допустили гибель военнослужащих США при уничтожении ЗРК Patriot в ДНР
Депутат Шеремет допустил гибель военнослужащих США при уничтожении ЗРК Patriot
11 марта 2024, 02:11

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Крымский депутат Михаил Шеремет допустил, что при уничтожении зенитно-ракетного комплекса Patriot под Покровском в Донецкой народной республике (ДНР) могли погибнуть американские военнослужащие, сообщает РИА Новости.
Депутат отметил, что комплекс представляет собой технически сложное сооружение, включающее в себя не только пусковую установку, но и многофункциональный радар.

Белый дом и Пентагон заявили, что американские войска не принимали участия в конфликте, но для его поддержания Соединенные Штаты молчаливо согласились отправить военных на Украину.

Шеремет отметил, что если гибель американских военнослужащих подтвердится, это будет на совести президента Джо Байдена.

Ранее, 9 марта, российская артиллерия уничтожила два американских зенитно-ракетных комплекса Patriot в ходе ракетного удара из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

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В ВСУ пожаловались на новое оружие России, чудовищно изменившее баланс сил
CNN: Российские авиабомбы ФАБ-1500 ровняют позиции ВСУ с землей
11 марта 2024, 00:24

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Применение Россией управляемых авиационных бомб ФАБ-1500 в зоне специальной военной операции на Украине привело к высокому уровню потерь среди ВСУ и изменило расстановку сил на фронте, сообщил телеканал CNN со ссылкой на опрошенных военных и экспертов.
Как отмечает телеканал, планирующая бомба представляет из себя 1,5-тонное оружие, почти половина которого состоит из фугасной взрывчатки. С модулем планирования она способна преодолевать расстояние до 70 км, что делает запустивший такое оружие истребитель недосягаемым для многих украинских систем ПВО.

«Ущерб, нанесенный ими, очень серьезен. Если выживешь, у тебя гарантированно будет контузия. Это оказывает большое давление на моральный дух солдат. Не все <...> это выдерживают. Если к ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, то ФАБ-1500 — это ад», — сообщил агентству военный из Красногоровки, которую штурмуют российские войска.

Кроме того, ФАБ-1500 способны наносить ощутимый ущерб объектам критической инфраструктуры, включая электростанции, заводы и транспортные узлы.

Эксперты считают, что американский комплекс Patriot - чуть ли не единственная система ПРО, способная противостоять таким бомбам, но у украинцев их количество ограничено, как и ракет к ним.

Ранее стало известно, что Военно-космические силы (ВКС) России начали использовать в зоне специальной военной операции на Украине новую «чудо-бомбу». Новый снаряд называется УМПБ Д-30СН, что в переводе означает «Универсальный Межвидовой Планирующий Боеприпас» диаметром 30 сантиметров. Боеприпас может использоваться не только авиационным носителем, но и РСЗО типа «Торнадо-С» и другими наземными реактивными артиллерийскими системами. При этом к «чудо-бомбе» крепится реактивный двигатель, после чего она заряжается и запускается в сторону вражеских целей.

Армия России активно использует бомбы ФАБ-500 для уничтожения позиций ВСУ у Днепра. Об этом рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Российские планирующие бомбы (ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-5000) имеют уникальную особенность. Они позволяют российским силам атаковать, при этом не бомбардировщики не заходят в зону действия украинских ПВО.

Ранее Business Insider писал, что планирующие авиабомбы ВС РФ стали серьезной проблемой для ВСУ. Автор пояснил, что истребители могут сбрасывать планирующие авиабомбы на удаленном расстоянии от цели, а не над ней. Таким образом, эффективность ПВО снижается.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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