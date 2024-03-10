В Ленинградской области сбили беспилотник

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Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили беспилотник на территории региона.
«Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. <...> Силами противовоздушной обороны объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района», — написал он в своем Telegram-канале.По словам губернатора, происшествие не привело к жертвам и разрушениям.
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