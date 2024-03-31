В Курской области объявили об опасности атаки БПЛА

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В Курской области вечером 31 марта была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», – написал Старовойт.
Ранее, 30 марта, стало известно, что село Гуево в Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины.
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Александр Климов