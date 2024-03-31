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В Курской области объявили об опасности атаки БПЛА

Губернатор Старовойт: В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
31 марта 2024, 01:24
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

В Курской области вечером 31 марта была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», – написал Старовойт.

Ранее, 30 марта, стало известно, что село Гуево в Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины.

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Пьяная пассажирка рейса Тбилиси – Москва устроила стриптиз и домогалась соседа
Mash: Пьяная пассажирка рейса Тбилиси – Москва устроила стриптиз во время рейса
31 марта 2024, 01:33

Фото: iStock/Sitikka

На рейсе Тбилиси – Москва пьяная пассажирка устроила стриптиз на борту и домогалась своего соседа во время полета, передает Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, женщина выпила слишком много алкоголя перед посадкой. После взлета она начала раздеваться и проявлять неадекватное поведение. Экипаж самолета и капитан пытались ее успокоить, но безуспешно.

В результате соседа женщины перевели в отсек экипажа, где он был вынужден продолжить полет. В аэропорту Внуково девушку встретили сотрудники полиции и доставили в отделение для допроса.

Ранее пассажирка рейса Jetstar из Мельбурна на Бали напилась на борту и сорвала полет. Среди пассажиров эта женщина была известна как «пассажирка из ада». Подумав, что у нее украли мобильный телефон, она начала стучать в кабину пилотов и кричать на персонал и других пассажиров. Когда пожилой мужчина что-то сказал этой нарушительнице спокойствия, она оскорбила его и разбила очки.

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#внуково
#полиция
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ИГИЛ* раскрыл планы террористов из «Крокуса» вступить в бой с полицией
ИГИЛ* раскрыл планы террористов из «Крокуса»
30 марта 2024, 23:29

Фото: iStock/zabelin

Один из филиалов группировки ИГИЛ* опубликовал 16-страничный отчет о теракте, совершенном 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле», передает ​«Lenta.ru», ​которая получила доступ к документу.
По данным террористической организации, боевики убили около 200 человек, а 100 россиян погибли во время пожара. Сообщается, что 500 гражданских жителей были убиты, ранены или пропали без вести.

В документах говорится, что после теракта боевики попытались скрыться, и российские правоохранительные органы незамедлительно «начали напряженную операцию по преследованию с привлечением наземных и воздушных сил». На первом этапе операции сотрудники правоохранительных органов задержали четырех подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», которые направлялись в сторону украинской границы.

По данным ИГИЛ*, террористы в Крокусе планировали столкновение с российскими полицейскими. Преступники «получили» значительное количество боеприпасов, но план провалился из-за неисправности оружия.

«Неожиданная неисправность оружия заставила их быстро покинуть концертный зал», – сказано в отчете террористической организации.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 144 человека, количество пострадавших выросло до 695.

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#терроризм
#крокус сити холл
#теракт
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В Белогородской области ВСУ атаковали движущийся автомобиль
Гладков: ВСУ атаковали движущийся легковой автомобиль в Белгородской области
30 марта 2024, 21:42

Фото: iStock/photosaint

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВС Украины атаковали легковой автомобиль, который ехал по дороге в Шебекинском городском округе. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
«Инцидент произошел на участке трассы между селами Красное и Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате взрыва никто не пострадал, у транспортного средства повреждены лобовое стекло, бампер и фары», — говорится в публикации.

Гладков добавил, что в результате атаки никто не пострадал. При этом у автомобиля повреждено лобовое стекло, фары и бампер.

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#инцидент
#всу
#вс рф
#белгородская область
#атака
#вячеслав гладков
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Стало известно, что девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал в Москве
Mash: девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал на стройке
30 марта 2024, 21:31

Фото: iStock/BrianAJackson

Девятый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске работал на стройке в Москве. Незадолго до трагедии он уволился, пишет Телеграм-канал Mash.
«Девятый фигурант дела о теракте — Назримада Лутфуллои — работал в Москве на стройке, но за несколько дней до трагедии в „Крокусе“ уволился», — говорится в публикации.

По информации канала, Лутфуллои прожил в Москве год.

24-летнего фигуранта арестовали 29 марта, до 22 мая он помещён в СИЗО. В настоящее время следователями установлена связь мужчины с руководителем террористов.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 144 человека, количество пострадавших выросло до 695.

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#следователи
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#теракт
#крокус сити холл
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Польских пограничников подняли по тревоге из-за вторжения со стороны Украины
RMF24: стадо овец перешло украинскую границу и напугало польских пограничников
30 марта 2024, 20:01

Фото: iStock/Stadtratte

В Польше на границе с Украиной сработали устройства, предупреждающие о приближении к территории страны. Об этом сообщает портал RMF24.
Польские пограничники были подняты по тревоге. «Вторжение» произошло в районе КПП Корчова – Краковец.

Оказалось, что к границе приблизилось стадо овец. Несколько животных успели ее пересечь. Польские офицеры предупредили об ответственности хозяина стада и отвели овец в загон. По информации портала, прежде уже были подобные инциденты.

Стадо овец со стороны Украины выходило на приграничную дорогу несколькими неделями ранее, однако захода на территорию Польши не было.

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#польша
#рф
#украина
#граница
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Звезде сериала «Воронины» диагностировали проблемы с сердцем
Shot: актрисе Анне Фроловцевой диагностировали мерцательную аритмию
30 марта 2024, 19:23

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Актрисе Анне Фроловцевой, наиболее известной по роли Галины в сериале «Воронины, поставили диагноз мерцательная аритмия. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Артистка обратилась к врачам с жалобами на учащенное сердцебиение, давление и боль в руке и лопатке.

Ранее сообщалось, что актер из США Джейк Ллойд, который снялся в фильме «Звездные войны», попал в психиатрическую больницу. Оказалось, что артист с детства страдал ментальным расстройством. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#артист
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СК: Установлены личности 134 погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле»
30 марта 2024, 18:25

Фото: istockphoto/blinow61

​К настоящему моменту удалось установить личности 134 человек, которые погибли во время террористической атаки на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили представители Следственного комитета РФ.
В настоящее время количество погибших в результате террористического акта в Красногорске составляет 144 человека, из них пятеро детей, сообщает официальный сайт Следственного комитета РФ. Подавляющее большинство жертв задохнулись в дыму. Список пострадавших увеличился до 551 человека, из которых 15 — дети. Большинство пострадавших направлены на амбулаторное лечение.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, к настоящему моменту из больниц выписались 98 человек, получивших ранения и повреждения во время теракта. 69 пострадавших пока продолжают оставаться в медицинских учреждениях. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжёлое.

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#теракт
#следственный комитет
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Московский торговый центр «Миля» эвакуировали из-за угрозы минирования
30 марта 2024, 17:51

Фото: istockphoto/Diy13

На юго-востоке Москвы эвакуирован торговый центр «Миля». Причиной стала информация о возможном минировании здания.
Посетители и сотрудники ТЦ рассказывают, что их попросили срочно, но сохраняя спокойствие, покинуть торговый комплекс. На место прибыли специалисты экстренных служб, сапёры, полицейские и кинологи с собаками. Никакой паники не наблюдается, люди спокойно выходят и останавливаются в отдалении. Здание оцеплено. Внутренние помещения тщательно обследуют. Пока никаких опасных предметов не обнаружено, сообщает телеграм-канал 360tv.

В последние дни по многим российским городам прокатилась волна сообщений о минировании. Только в одной Москве правоохранители проверили десять торгово-развлекательных центров. 25 марта был также эвакуирован торговый центр «Пассаж» в Санкт-Петербурге.

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Армия Сербии подняла МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата у Белграда
30 марта 2024, 17:11

Фото: iStock/Robert_Michaud

Армия Сербии подняла в небо два МиГ-29 из-за неопознанного объекта в воздушном пространстве над городом, находящемся в 100 км от Белграда. Об этом сообщили в Минобороны страны.
В ведомстве сообщили, что цель истребителей была потеряна и вскоре они вернулись на аэродром базирования. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Прежде сообщалось о ЧП в Саудовской Аравии. Истребитель ВВС рухнул во время полета. Весь экипаж погиб на месте крушения. Полет был тренировочным. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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