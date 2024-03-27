БПЛА «Альбатрос М5» после модернизации сможет работать на дистанции до 80 км

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Беспилотный летательный дрон-разведчик дальнего действия «Альбатрос М5» после проведённой модернизации способен будет работать в зоне СВО на дистанции до 60-80 км. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал представитель компании-разработчика БПЛА — ООО «Альбатрос».
По его словам, именно такие «Альбатросы» и наводили российские артиллерию и авиацию при отражении попыток украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) вторгнуться на территорию Белгородской области.
Ранее в зоне СВО В зоне заметили новый тип российских беспилотных летательных аппаратов, известных как «Пчелка», которые использовались против украинских войск. Согласно информации Telegram-канала «Русский инженер», эти устройства, представляя собой гибрид самолета и квадрокоптера, служат платформой для FPV-дронов.
Так называемые «матки» дронов могут транспортировать и запускать их из воздуха, а затем выступать в качестве ретранслятора для них, что значительно расширяет радиус действия дронов-камикадзе и предоставляет возможность наносить удары по тылам противника.
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Ранее в зоне СВО В зоне заметили новый тип российских беспилотных летательных аппаратов, известных как «Пчелка», которые использовались против украинских войск. Согласно информации Telegram-канала «Русский инженер», эти устройства, представляя собой гибрид самолета и квадрокоптера, служат платформой для FPV-дронов.
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Артем Путинцев