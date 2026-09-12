БПЛА обнаружил пропавшего человека в Ленобласти

12 сентября 2026, 23:19

В Ленобласти спасатели нашли пропавшего грибника при помощи БПЛА

Фото: iStock/Diy13

В Кировском районе Ленинградской области спасатели и волонтёры обнаружили заблудившегося грибника. В поисках задействовали беспилотник, сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».