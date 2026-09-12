БПЛА обнаружил пропавшего человека в Ленобласти
В Кировском районе Ленинградской области спасатели и волонтёры обнаружили заблудившегося грибника. В поисках задействовали беспилотник, сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
По данным Аварийно-спасательной службы ЛО, мужчина преклонного возраста ушёл из дома примерно в 07:00 накануне и вскоре перестал отвечать на звонки. Ориентировочно, пропавший находился в лесном массиве рядом с СНТ «Химик». К операции подключились дежурная смена поискового отряда Шлиссельбурга и добровольцы.
Вечером грибника обнаружили совместными силами спасателей и сотрудников «ЛизаАлерт», которые успешно применили беспилотник. После того как мужчину нашли, его передали медикам скорой помощи.
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