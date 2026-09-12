В Астрахани произошло возгорание вторсырья и экскаватора — МЧС
В Ленинском районе Астрахани произошел крупный пожар на территории, где хранится вторсырье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Возгорание зафиксировали по адресу: ул. Рыбинская, д. 8. По прибытии пожарных подразделений установили, что огонь охватил вторсырье, а также экскаватор. Площадь пожара составляет 700 квадратных метров.
По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении задействовали 39 человек личного состава и 12 единиц техники.
Ранее пожар унес жизни двух человек в Нижегородской области. Плодробности — в нашем материале.
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