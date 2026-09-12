Аэропорт Брюсселя приостановил работу на 20 минут из-за БПЛА — Le Soir
Вечером 11 сентября международный аэропорт Брюсселя на 20 минут приостановил прием воздушных судов. Причиной стал неопознанный беспилотный летательный аппарат, сообщает газета Le Soir.
По данным издания, ограничения действовали с 21:50 до 22:10 по местному времени (с 20:50 до 21:10 мск). В этот период ни один самолет не смог совершить посадку в аэропорту.
Впоследствии работу воздушной гавани возобновили в штатном режиме. Других деталей не приводится.
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