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Аэропорт Брюсселя приостановил работу на 20 минут из-за БПЛА — Le Soir

Фото: istockphoto/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Вечером 11 сентября международный аэропорт Брюсселя на 20 минут приостановил прием воздушных судов. Причиной стал неопознанный беспилотный летательный аппарат, сообщает газета Le Soir.



По данным издания, ограничения действовали с 21:50 до 22:10 по местному времени (с 20:50 до 21:10 мск). В этот период ни один самолет не смог совершить посадку в аэропорту.

Впоследствии работу воздушной гавани возобновили в штатном режиме. Других деталей не приводится.

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Никита Кротов

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