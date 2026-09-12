Пропавшую школьницу нашли волонтеры в Воронеже

12 сентября 2026, 21:51

Пропавшую девочку Доминику нашли волонтеры в Воронеже

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Воронеже завершились поиски малолетней Доминики, которая пропала в одном из районов города. О благополучном завершении операции сообщили волонтеры регионального отделения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».