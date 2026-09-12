Пропавшую школьницу нашли волонтеры в Воронеже
В Воронеже завершились поиски малолетней Доминики, которая пропала в одном из районов города. О благополучном завершении операции сообщили волонтеры регионального отделения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Как стало известно, учащаяся ушла из дома утром 10 сентября, отправившись в школу, однако обратно не вернулась. В течение двух дней она не выходила на связь, в связи с чем добровольцы организовали масштабные поисковые мероприятия.
Волонтеры отметили, что девочка уже не впервые попадает в поле зрения поисковиков. На этот раз информация о возможном местонахождении ребенка поступила после того, как ее заметили в городе.
Полученные сведения незамедлительно передали сотрудникам полиции. Благодаря оперативной реакции правоохранителей школьницу нашли.
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