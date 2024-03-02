Гладков: ВСУ обстреляли из миномётов село Новая Таволжанка

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Под миномётный обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области. Об очередной атаке ВСУ сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Ранее руководитель областной администрации сообщал, что беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на село Щетиновка Белгородского района. Там также обошлось бес пострадавших, однако взрывом была повреждена линия электропередачи. В результате без света остались два села. Аварийные бригады работают над устранением неисправности.
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Александр Бойцов