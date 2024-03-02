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Гладков: ВСУ обстреляли из миномётов село Новая Таволжанка

02 марта 2024, 13:45
Фото: istockphoto/alexmak72427

Фото: istockphoto/alexmak72427

Под миномётный обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области. Об очередной атаке ВСУ сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В своём телеграм-канале губернатор написал, что жертв и пострадавших среди местного населения нет. Взрывами и осколками повреждены шесть частных домовладений. Также пострадали два припаркованных автомобиля. Продолжается подворовой обход территории населённого пункта. На месте работают оперативные службы, добавил Вячеслав Гладков.

Ранее руководитель областной администрации сообщал, что беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на село Щетиновка Белгородского района. Там также обошлось бес пострадавших, однако взрывом была повреждена линия электропередачи. В результате без света остались два села. Аварийные бригады работают над устранением неисправности.

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В Словакии ответили на вопрос об отправке войск на Украину
Глава МИД Словакии заявил, что страна не отправит ни одного военного на Украину
02 марта 2024, 14:08

Фото: Viacheslav_Chernobrovin

Словакия не станет отправлять своих военных на Украину.
Об этом 2 марта заявил журналистам министр иностранных и европейских дел страны Юрай Бланар после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на дипломатическом форуме в Анталье, передает РИА Новости.

«Наша позиция очень ясна, она была подтверждена премьер-министром Робертом Фицо в Париже на прошлой неделе: мы не собираемся направлять каких-либо военных или солдат на территорию Украины, поскольку это может усугубить конфликт, и мы этого не желаем», — пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос.
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Джигурда неожиданно начал встречу с бойцами в зоне СВО
Джигурда поприветствовал бойцов в зоне СВО словами «в ту дверь вошел»
02 марта 2024, 13:55

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Шоумен и актер Никита Джигурда организовал творческий вечер для военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «Московский Комсомолец».
Как отметило издание, артист привез им беспилотники и подарки.

«В ту дверь вошел, в ту!», — радостно приветствовал Джигурда бойцов.
В течение встречи Никита Джигурда читал свои стихи, исполнил несколько песен, подписал свои книги для военных и обсудил с ними последние события.

По завершении встречи он передал им квадрокоптеры и другие полезные предметы, необходимые в военной повседневности.

Слова Джигурды стали отсылкой к певцу Филиппу Киркорову, который оправдывал свое присутствие на вечеринке Анастасии Ивлеевой тем, что он «зашел не в ту дверь».

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Минобороны показало кадры уничтожения словакской гаубицы Zuzana
02 марта 2024, 12:40

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Минобороны РФ обнародовало кадры уничтожения 155-миллиметровой колесной самоходной гаубицы Zuzana словакского производства, сообщает «Лента.ру».
На видеозаписи видно, как украинские боевики наносят удары по российским позициям с установки натовского образца. Координаты места ведения боя были переданы российским операторам беспилотников. Вскоре БПЛА нанесли точный удар по Zuzana.

В результате атаки, гаубица противника была полностью уничтожена. После возгорания установки, бойцы ВСУ бросились в рассыпную, говорится в статье.

Прежде Минобороны отчиталось о сбитых дронах ВСУ над Белгородом и Брянском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Окончательный крах ВСУ сподвигнет Киев на переговоры с Москвой
02 марта 2024, 11:48

Фото: istockphoto/sb2010

Киевские власти могут в конце концов решиться начать переговоры по мирному урегулированию конфликта с Москвой. К этому их могут подтолкнуть постоянные неудачи ВСУ в ходе боевых действий и окончательный крах украинской армии.
Такое мнение высказал обозреватель Коннор Эколс в своей статье для издания Responsible Statecraft. В качестве примера журналист привёл отступление частей ВСУ из Авдеевки, которое он назвал просто «бегством». По мнению автора публикации, после событий под Авдеевкой в позиции Украины по вопросу переговоров уже произошёл определённый сдвиг, и это верный знак того, насколько отчаянным становится положение её Вооружённых сил.

В качестве аргумента в пользу того, что отношение Киева к возможным переговорам меняется, Эколс привёл недавнее заявление главы Офиса Зеленского Андрея Ермака о том, что Россия может быть приглашена на второй саммит по украинской «формуле мира». Кроме того, на позицию Украины могут повлиять трудности с получением военной и финансовой помощи от США, считает автор материала.

Москва же в свою очередь неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако Зеленский на законодательном уровне ввёл запрет на них.

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#украина
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Штурмы в Бахмуте и отступление ВСУ от Тоненького: последние новости СВО
02 марта 2024, 11:22

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Российские бойцы провели серию успешных атак на Донецком направлении, вынудив ВСУ оставить позиции. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где ВС РФ применили средства дальнего поражения по местам дислокации ВСУ, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


На этом направлении фронта установилось относительно затишье, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Российские войска продолжают наступление, но активной обороны от ВСУ уже не замечено.

Подразделение «Восток» нанесли несколько ударов по бригадам ВСУ в районах Водяного, Угледара, Урожайного, Старомайорского, Ровнополя ДНР и Луговского.

Угледарское направление


Российские бойцы атаковали в районе Урожайного, однако продвижения не зафиксировано. ВС РФ применили средства дальнего поражения по ВСУ в Новодаровке, Старомайорском, Благодатном и Угледаре. В результате атаки были уничтожены несколько единиц боевой техники противника.


Донецкое направление


На Донецком фронте российские войска после артобстрелов вели штурмовые действия на восточных и северо-восточных окраинах Новомихайловки, у Георгиевки и на южных подступах к городу Красногоровка. Кроме того, ВС РФ стремятся продвинуться районе Первомайского. Зона контроля расширена российскими бойцами возле населенного пункта Невельское.

Противник из-за массированных ударов ВС РФ был вынужден оставить Тоненькое.

Под ударами украинские войска в Константиновке и Новокалинове. ВСУ ведут обстрелы по позициям ВС РФ в Марьинке и Авдеевке.


Бахмутское направление


На Бахмутском направлении ВС РФ продолжили штурмовые действия на высотах северо-западнее Клещеевки и в Ивановском. ВСУ находятся под постоянным огнем российской артиллерии в Андреевке, Часовом Яре, Григоровке и Раздоловке.


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Российский снайпер уничтожил за ночь целое отделение ВСУ
Минобороны: снайпер ВС РФ за ночь ликвидировал отделение ВСУ
02 марта 2024, 10:19

Фото: iStock/Artem Zakharov

За одну ночь российский снайпер уничтожил целое отделение ВСУ, об этом сообщили в Минобороны.
Боец с позывным «Шика» устраняет противника на расстоянии до одного километра. В результате выполнения боевой задачи, снайпер уничтожил семь бойцов ВСУ. Российский военный ликвидировал противника в промежутке с полуночи до пяти часов утра.

«75 тысяч рублей мне выплатили за отделение противника. За одну ночь они выходили во временном промежутке с часу до пяти утра», — рассказал Шика.
В беседе с информационным агентством ТАСС, «Шика» также рассказал, что не ведет подсчет пораженных целей, так как за него это делает командование.

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#ночь
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#минобороны
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Основатель ЧВК Blackwater Принс: Крым и Донбасс следует оставить России
02 марта 2024, 09:47

Фото: istockphoto/VvoeVale

Украинский конфликт следует как можно скорее завершать политическим, а не военным путём. Крым, Донецк и Луганск следует оставить России.
Такое мнение высказал основатель частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс. В программе PBD Podcast этот «солдат удачи» с речами и замашками зрелого политика указал, что всё, что сейчас делает Украина — это уничтожает себя с демографической точки зрения. Киев перемалывает и «пережёвывает» целое поколение живой силы, которую уже невозможно восполнить и некем компенсировать.

Западную оборонную базу Принс назвал просто смешной и призвал как можно скорее заморозить линию боевого соприкосновения, оставив России все территории, которыми она уже владеет, будь то Крым, Донецк или Луганск. В заключение глава ЧВК Blackwater сказал, что, по его мнению, американские налогоплательщики не должны отдавать Украине очередные 100 миллиардов долларов, когда всем известно о крайней степени коррумпированности этой страны и деньги уходят туда, как в бездонную яму.

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#солдат
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Под Авдеевкой военные РФ уничтожили два танка Abrams и эвакуационный тягач
02 марта 2024, 08:52

Фото: istockphoto/dr_evil

На Авдеевском направлении за несколько дней уничтожены и подбиты два американских танка Abrams и эвакуационный тягач на базе Abrams, принадлежавшие Вооружённым силам Украины. Об этом рассказал российский боец, командир расчёта БПЛА с позывным Рассвет.
В разговоре с корреспондентом ТАСС солдат уточнил, что первый танк Abrams был уничтожен полностью, вместе с экипажем. Для атаки использовался FVP-дрон (FVP от англ. First Person View, «вид от первого лица»). Такие беспилотники передают сигнал оператору на монитор, очки или шлем со встроенным приёмником. Оператор практически «силой взгляда» наводит БПЛА на цель. Вот с помощью такого дрона и был уничтожен американский танк.

Затем под удар российской артиллерии попала бронированная эвакуационная машина — тягач на гусеничной платформе Abrams. Меньше чем через сутки при помощи беспилотника был поражён ещё один танк. На этот раз экипажу повезло — они сумели уйти пешим ходом до того, как в танке сдетонировал боекомплект, продолжил рассказ Рассвет.

Российский боец сообщил, что его самого и сослуживцев удивило, что танки и бронированная техника Abrams оказались настолько уязвимыми, причём не только для мощной артиллерии, но и для маленьких «птичек», как ласково называет свои дроны оператор БПЛА.

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#солдат
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Минобороны: Су-35С не дают даже взлететь самолётам ВСУ на Авдеевском направлении
02 марта 2024, 07:17

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Российские истребители Су-35С не дают самолётам Вооружённых сил Украины (ВСУ) даже взлететь на Авдеевском направлении спецоперации, сообщает 2 марта Минобороны России.
«Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С ВКС РФ выполняют боевые дежурства на авдеевском направлении», — отметили в российском военном ведомстве.

Цель такого дежурства заключается, во-первых, в патрулировании, а во-вторых — в прикрытиидействий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации ВС РФ при нанесении авиаударов по военным объектам, живой силе и технике противника.

Своим присутствием в воздухе российские истребители не дают самолётам ВСУ даже минимальной возможности взлететь с аэродрома базирования. Как подчеркнули в Минобороны, любая цель при попытке подняться в воздух будет незамедлительно обнаружена и уничтожена. Это обеспечивается в том числе и тем фактом, что свои боевые вылеты российские лётчики производят в ​любое время суток и при любой погоде, при этом неся на борту самые различные типы и образцы авиационного вооружения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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