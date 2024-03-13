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Стало известно о повреждениях в Воронеже после атки беспилотников

Мэр Воронежа Кстенин: после атаки БПЛА повреждены стекла и кровля домов
13 марта 2024, 10:27
Фото: iStock/yucelyilmaz

Фото: iStock/yucelyilmaz

В результате атаки украинского беспилотника в Воронеже повреждены остекление нескольких дачных домов, кровля и забор. Такие данные привел мэр города Вадим Кстенин.
«В результате вчерашней атаки БПЛА в Советском районе у одного частного домовладения повреждена кровля, а у другого – забор. Сотрудники управы провели заседание районной КЧС, работают непосредственно с собственниками – ведут оценку поврежденного имущества», - написал Кстенин в своем Telegram-канале.

При новой атаке беспилотника повреждена отделка и остекление нескольких частных домов в СНТ. Мэр уточнил, что все повреждения будут устранены. При этом будут задействованы средства из резервного фонда, если это будет необходимо, заключил Кстенин.


Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 13 марта, более 30 украинских беспилотников пытались атаковать объекты на территории Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

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Подмосковные спасатели вызволили из запертой квартиры обессиленную пенсионерку
13 марта 2024, 10:38

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

83-летнюю жительницу подмосковного посёлка Поварово, нуждающуюся в срочной медицинской помощи, освободили из запертой квартиры спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
За помощью к спасателям обратился сын пенсионерки. Он рассказал, что его пожилая мать не открывает дверь и не отвечает на звонки. Он попытался отпереть замок самостоятельно, но не сумел, так как квартира была закрыта изнутри.

«Получив вызов, спасатели отправились на место, вскрыли дверь при помощи слесарного инструмента и обнаружили, что хозяйка квартиры лежит на диване полностью обессиленная», — говорится в сообщении.
Спасатели помогли медикам перенести пенсионерку в машину скорой помощи. Женщину госпитализировали с подозрением на инсульт.

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Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде
Гладков: Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде
13 марта 2024, 10:11

Фото: iStock/rancho_runner

Два украинских беспилотника атаковали Белгород, один из них попал в многоквартирный жилой дом, пострадавших нет. Второй дрон упал в реку. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа. Один беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что при атаке вражеского беспилотника в нескольких квартирах выбиты окна, также поврежден фасад здания. Также взрывом выбило окна в рядом стоящих образовательных учреждениях.

Второй украинский дрон, по словам Гладкова, упал в реку. Там обошлось без последствий.

Ранее Гладков также сообщал, что ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате атаки пострадал работник промышленного предприятия.

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«Не первый случай в этой семье»: В погребе жилого дома нашли мертвого младенца
В Новосибирской области в подвале дома нашли тело младенца — СК начал проверку
13 марта 2024, 09:58

Фото: istock / globalmoments

В подвале дома под Новосибирском тело новорожденного ребенка. Об этом сообщает КП-Новосибирск, ссылаясь на региональную прокуратуру.
Инцидент произошел в Болотнинском районе региона. По предварительной информации, мать ребенка, будучи беременной, решила не обращаться в больницу и родить дома. Тело малыша нашли в подвале жилого дома 11 марта.

Известно, у горе-мамочки были проблемы с законом. В 2020 году она родила ребёнка и оставила его на остановке общественного транспорта.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Калининграде американца осудят за попытку украсть сына из РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Приревновала мужа»: Агрессивная женщина напала на посетителей клуба и Росгвардию
В Уфе женщина пыталась отнять автомат у силовиков, прибывших на вызов в клуб
13 марта 2024, 09:17

Фото: istock / ???? ??????

Жительница Уфы пыталась отобрать автомат у сотрудников Росгвардии после того, как устроила разборки в ночном клубе.
Как сообщает Телеграм-канал Mash Batash, все произошло накануне в Черниковке. Уфимка пришла отдыхать в ночной клуб «Космос» вместе с мужем.

В какой-то момент, ей стало казаться, что другие посетительницы заведения ведут себя откровенно. Она приревновала супруга и напала на одну из потенциальных соперниц. Тогда в заведение вызвали Росгвардию. По их приезду агрессивная парочка начала нападать, женщина даже попыталась отнять оружие у правоохранителя.

Неадекватов увезли в отдел, а пострадавшие написали заявление.

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#космос
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#женщина
#клуб
#заявление
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В Мытищах поймали серийного вора вещей из банной раздевалки
13 марта 2024, 09:17

Фото: iStock/YakobchukOlena

24-летнего москвича задержали по подозрению в серии краж из раздевалки банного комплекса в Мытищах, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленник регулярно посещал один из мытищинских банных комплексов. Там он дожидался, когда все выйдут из раздевалки, взламывал шкафчики, забирал деньги и мобильные телефоны и уходил. Общий ущерб от краж превысил 350 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские сумели установить личность злоумышленника и задержали его, когда он выходил из бани после очередной кражи. При нём было обнаружено 30 тысяч рублей, которые он похитил, а также два чужих мобильных телефона.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

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Мужчина пострадал при ударе ВСУ по российскому региону
Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области, ранен мужчина
13 марта 2024, 09:02

Фото: istock / Standart

ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате атаки пострадал работник промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«Часть снарядов легла в промзоне. По предварительной информации, есть один пострадавший — это сотрудник промышленного предприятия. У мужчины контузия и ссадины», — сообщил глава региона.
Гладков отметил, что раненного доставили в городскую больницу Белгорода и оказали необходимую медицинскую помощь.

Помимо этого, в многоквартирном доме выбиты окна и повреждена линия электропередачи. На время без электроэнергии остаются жители Шебекино, села Новая Таволжанка и поселка Маслова Пристань. На месте работают оперативные службы.

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#всу
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Стало известно о пострадавших из-за атаки БПЛА на нефтезавод в Рязани
Два человека пострадали в результате атаки беспилотника на нефтезавод в Рязани
13 марта 2024, 08:41

Фото: istock / Distortion Media

В результате атаки беспилотного летательного аппарата по нефтебазе в Рязани пострадали два человека, их госпитализировали.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, удары по НПЗ «Рязаньнефтепродукт» нанесли три БПЛА самолётного типа. Губернатор Рязанской области Павел Малков также подтвердил атаку беспилотника ВСУ на нефтезавод.

К месту пожара выехали несколько пожарно-спасательных расчётов. На данный момент площадь пожара достигла 150 квадратов. Горят две установки первичной перегонки нефти.

Помимо этого, в ночь на 13 марта система ПВО сбила два дрона в небе над Курской области. Об сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#беспилотник
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БПЛА повредил линию газоснабжения в Белгородской области
Гладков: В Белгородской области БПЛА нанес удар по линии газоснабжения
13 марта 2024, 05:10

Фото: iStock/Animaflora

Губкинский городской округ Белгородской области подвергся атаке трех БПЛА авиационного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавшие в результате инцидента отсутствуютют. Однако Гладков уточнил, что в результате атаки БПЛА была повреждена линия газоснабжения в селе Богословка.

Ранее атаке ВСУ подверглось село Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области. Атака также осуществлялась с помощью БПЛА, которые сбрасывали взрывчатку на жилые дома мирных жителей.

По подсчетам Министерства обороны, всего в ночь на субботу, 9 марта, над территорией России было сбито 47 БПЛА. Из них 41 был сбит над Ростовской областью, один – над Белгородской, два – над Курской и три – над Волгоградской областями.

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#белгородская область
#беспилотник
#украина
#газоснабжение
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Российские силы ПВО сбили в Курской области два БПЛА
Губернатор Старовойт: в Курской области ПВО ликвидировали два БПЛА
13 марта 2024, 05:03

Фото: iStock/ovbelov

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Губернатор также заявил о ракетной опасности в Курской области. Глава региона призвал людей укрыться в комнатах без окон, коридорах, санузлах, продуктовых магазинах и близлежащих зданиях или в подходящих убежищах.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили крышу поликлиники №6 в Курске. Пациенты, находящиеся в отделении реанимации соседней больницы, были эвакуированы в медицинское учреждение, а остальные пациенты и персонал переведены в безопасное место. Вечером больница возобновила работу.

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#бпла
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#тревога
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