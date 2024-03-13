Стало известно о повреждениях в Воронеже после атки беспилотников

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В результате атаки украинского беспилотника в Воронеже повреждены остекление нескольких дачных домов, кровля и забор. Такие данные привел мэр города Вадим Кстенин.
«В результате вчерашней атаки БПЛА в Советском районе у одного частного домовладения повреждена кровля, а у другого – забор. Сотрудники управы провели заседание районной КЧС, работают непосредственно с собственниками – ведут оценку поврежденного имущества», - написал Кстенин в своем Telegram-канале.
При новой атаке беспилотника повреждена отделка и остекление нескольких частных домов в СНТ. Мэр уточнил, что все повреждения будут устранены. При этом будут задействованы средства из резервного фонда, если это будет необходимо, заключил Кстенин.
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Элина Позднякова