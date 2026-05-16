Неизвестный БПЛА разнес дома в Турции

16 мая 2026, 12:59

DHA: в Турции неопознанный БПЛА повредил дома

В турецком городе Самсун на черноморском побережье в жилом районе упал неопознанный беспилотный летательный аппарат. Инцидент произошел в субботу утром на одной из улиц района Казым Карабекир, сообщает агентство DHA.





В результате падения повредило крыши двух частных домов, выбило стекла. О пострадавших не говорится. Место происшествия оцепили, там работают технические специалисты, изучающие обломки БПЛА длиной около одного метра.



Происшествие в Самсуне случилось на фоне недавней политической дестабилизации в странах НАТО, связанной с участившимися инцидентами с украинскими беспилотниками. На прошлой неделе после падения украинского БПЛА «Лютый» на нефтебазу в латвийском Резекне свои посты покинули министр обороны и премьер-министр Латвии, за чем последовала отставка всего правительства.



