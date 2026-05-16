Столичные росгвардейцы поучаствовали в донорской акции
В Москве сотрудники Росгвардии приняли участие в благотворительной донорской акции. Около 50 военнослужащих и работников подразделений Главного управления ведомства по городу Москве сдали кровь для пациентов Городской клинической больницы №52, говорится в сообщении пресс-службы.
Это медицинское учреждение является одним из крупнейших многопрофильных стационаров столицы, где круглосуточно оказывают экстренную и плановую помощь людям с разными заболеваниями. Для многих пациентов, особенно тех, кто готовится к операции или борется с тяжелым недугом, донорская кровь становится жизненно необходимым ресурсом.
Как отметил один из участников акции, сотрудник вневедомственной охраны Артур, донорство — это доступный каждому способ совершить добрый поступок. Понимание того, что его кровь может спасти чью-то жизнь, придает сил и заставляет приходить снова.
Ранее росгвардейцы провели тактико-специальные занятия в Москве. Бойцы отрабатывали навыки задержания условного преступника.
