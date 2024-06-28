Военкор Коц считает недопустимым мстить Украине за удар по Севастополю

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Российские военные не должны мстить Украине за ракетную атаку на Севастополь. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Коц. По его словам, приоритетом российской армии должно оставаться уничтожение военной, промышленной и энергетической инфраструктуры Украины.
«Мы не должны действовать в отместку. У нас должна быть рутинная работа по уничтожению военной и критической инфраструктуры противника. Не должно быть так, что они ударили по НПЗ, а мы ударили в ответ. Россия однозначно не должна атаковать кассетными боеприпасами пляжи Одессы», – сказал журналист в беседе с NEWS.ru.23 июня со стороны Украины был нанесён ракетный удар по Севастополю американскими ракетами. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150. Большинство убитых и раненых отдыхало на местном пляже.
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Лора Луганская