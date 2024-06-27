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Развожаев: В Севастополе будут установлены около 600 модульных укрытий

27 июня 2024, 19:30
Фото: istockphoto/Anna Pismenskova

Фото: istockphoto/Anna Pismenskova

Севастопольские пляжи, парки и остановки общественного транспорта будут оборудованы модульными укрытиями типа блиндаж. Всего потребуется около 600 таких конструкций.
Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев. В среду, 26 июня глава города обратился к депутатам Законодательного собрания с просьбой о проведении на следующий день внеочередного чрезвычайного заседания городского парламента по вопросу безопасности после атаки ВСУ американскими ракетами на пляж.

После заседания губернатор рассказал журналистам, что всего в городе потребуется установить около 600 укрытий типа блиндаж, отметив, что именно такие защитные конструкции монтируют в Белгороде, постоянно страдающем от украинских обстрелов.



Укрытия установят на пляжах, у остановочных павильонов и в парках, уточнил Развожаев. Он добавил, что пляжи в городе при этом закрываться не будут. По данным городской администрации, к курортному сезону в Севастополе готовились к открытию 27 пляжей.

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#губернатор
#пляжи
#всу
#севастополь
Аналитик Вейхерт: При помощи ФАБ-3000 российские войска сокрушат ПВО Украины
27 июня 2024, 19:07

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

С помощью авиационных бомб ФАБ-3000 М54 российские войска сломают хребет украинской противовоздушной обороне. С таким заявлением выступил военный аналитик Брандон Вейхерт.
В своей статье для издания The National Interest он отметил, что эти мощные бомбы покрывают очень большую площадь, к тому же их весьма трудно сбить. По мнению эксперта, если они будут производиться Россией в достаточном количестве, то бомбардировка украинских целей с использованием этих гигантов сокрушит ПВО Украины и «сломает хребет» всей стратегии ПВО.

По словам Вейхерта, бомбы ФАБ-3000 М54 знаменуют собой начало новой фазы спецоперации. Теперь украинским войскам сложнее станет защищаться от воздушных атак. ПВО Украины, находящаяся под колоссальным напряжением, не может должным образом справляться с защитой от ФАБ-3000, да ещё в комплексе с планирующими управляемыми бомбами, заключил аналитик.

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#пво
#украина
#бомба
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На Западе предрекли ухудшение ситуации для Украины в ближайшие месяцы
Профессор США Миршаймер: ситуация для Украины ухудшится в ближайшие месяцы
27 июня 2024, 18:29

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

В ближайшие несколько месяцев ситуация для Украины будет ухудшаться. Об этом YouTube-каналу Deep Dive заявил профессор США Джон Миршаймер. Он отметил, что слова американского руководства про стабилизацию ситуации в республике бессмысленны.
Таким образом профессор оценил заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что вашингтонская стратегия на Украине эффективна.

По словам Миршаймера, российские войска продолжают бить по украинской энергетической системе, поэтому при наступлении холодов для Украины «все будет действительно ужасно». Собеседник отметил, что удары со стороны ВС РФ наносят серьезный ущерб республиканской армии и промышленности.

«Украина в большой беде, и мы в большой беде», — сказал американский профессор.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что в Киеве не хотят тянуть с урегулированием конфликта из-за колоссальных потерь среди украинских военных.

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#мир
#россия
#украина
#сша
#спецоперация
#сво
#война
#новости
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На Западе заявили о рекордных суточных потерях ВСУ в зоне СВО
Меркурис: Украина за одни сутки лишилась рекордного числа солдат за весь конфликт
27 июня 2024, 17:46

Фото: istockphoto/Diy13

Рекордное количество живой силы в 2345 человек за сутки потеряли боевики ВСУ в минувший вторник, 25 июня. Об этом на своем YouTube-канале сообщил аналитик Великобритании Александр Меркурис.
«Украинская армия на линии соприкосновения понесла потери в 2345 человек. Я уверен, что это рекордный показатель за весь период боевых действий», — сказал Меркурис.

Он также добавил, что такого не было даже в худший для украинских радикалов период, а именно, летом прошлого года.

Российская спецоперация в Донбассе продолжается. Недавно стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский признал серьезные потери Украины в боях. Он призвал к подготовке плана урегулирования кризиса за несколько месяцев.

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#война
#спецоперация
#всу
#сво
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«Есть всего несколько месяцев»: Зеленский настроен на быстрый договор с Москвой
27 июня 2024, 15:58

Фото: сайт Кремля

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что страна понесла очень серьёзные потери на поле боя. Поэтому Киев не желает затягивать конфликт на годы вперёд.
В связи с этим, выступая на саммите ЕС, глава киевского режима призвал подготовить план дипломатического урегулирования в течение нескольких месяцев. Он также добавил, что у Киева и Москвы не было контактов после завершения конференции в Швейцарии.

«У нас нет много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя. Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами. Поэтому мы хотим приготовить этот мирный план ко второму саммиту», — сказал Зеленский.

По его совам, когда механизм урегулирования будет достаточно сформирован и проработан, мирный план передадут для изучения российской стороне.

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#война
#план
#ес
#зеленский
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Стало известно, почему ВСУ не смогут воспользоваться истребителями F-16
T-online: у ВСУ не хватает пилотов, способных управлять истребителями F-16
27 июня 2024, 15:36

Фото: IStock/TebNad

Вооруженные силы Украины не смогут воспользоваться всеми истребителями F-16, так как на Украине не хватает подходящих пилотов. Об этом информирует t-online.
«Западные союзники пообещали 60 самолетов. Но пока подготовлено лишь от 15 до 20 пилотов», — отмечается в материале.

По данным издания, вина за сложившуюся ситуацию лежит на Соединенных Штатах Америки. Их инструкторы не смогли рассчитать, сколько летчиков они смогут подготовить. Сейчас учебные центры перегружены. Они не могут вместить в себя больше украинских военных, а Дания и Румыния объявили, что не способны принять новую партию солдат.

Истребитель F-16 — американский многоцелевой лёгкий истребитель, способный нести как высокоточные ракеты, так и бомбы. Состоит на вооружении у армии США и стран НАТО.

На Украине издали закон о мобилизации трех категорий студентов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нато
#солдат
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Военнопленный: В подразделениях химзащиты ВСУ вдвое меньше бойцов, чем положено
27 июня 2024, 15:00

Фото: istockphoto/Sinenkiy

В частях радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) украинской армии в два раза меньше военнослужащих, чем положено по штатному расписанию. Об этом сообщил сдавшийся в плен украинский солдат Виктор Кэрэкеша.
В беседе с РИА Новости он рассказал, что был мобилизован в подразделение РХБЗ 14-й механизированной бригады ВСУ, где был сильный недобор личного состава. Он наблюдался как в полевых стрелковых ротах, так и в специализированных подразделениях.

«Нас было 13 человек в РХБЗ, а должно быть 30», — пояснил военнопленный.

Кэрэкеша также рассказал об особенно «тёплом» отношении командования к мобилизованным рядовым бойцам. Например, ещё на учебном полигоне офицеры сразу сказали им, что они идут «на мясо», вспоминает боец. Когда их привезли обороняться на позиции под Харьковом, ему выдали в качестве экипировки только автомат и четыре магазина.

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#человек
#всу
#плен
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Под Волгоградом толпа мигрантов напала на полицейских
27 июня 2024, 14:51

Фото: istockphoto/vichinterlang

Под Волгоградом толпа мигрантов напала на полицейских и оскорбляла их грубой нецензурной бранью. Об этом пишет V1.ru.
В интернете появился видеоролик, который был снят поздно вечером в райцентре Быковского района. На нем толпа мужчин с внешностью уроженцев республик Средней Азии окружила патрульный автомобиль полиции. Они выкрикивают нецензурную брань и бросаются на сотрудников МВД. Стало известно, что полицейские приехали на вызов из-за драки. Они решили проверить у мигрантов документы, однако те не захотели подчиняться.

Глава администрации Быковского района Александр Рычагов сказал, что ему не докладывали о подобном происшествии. Источник в экстренных службах подтвердил подлинность видео и сам факт конфликта. Ситуация разрешилась в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что мигрант хотел задушить школьника на детской площадке в Петербурге. Все случилось в минувший понедельник, 24 июня, когда 25-летний молодой человек играл с детьми в футбол. По данным источника, в ходе ссоры мужчина схватил ребенка за горло и стал душить. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полицейские
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Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Харьковской области
Подполье: ВС России ударили по складу украинских военных в Дергачах
27 июня 2024, 13:58

Фото: istockphoto/aapsky

Военные ВС РФ нанесли ракетный удар по складу Вооруженных сил Украины в Дергачах Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По его словам, первые секунды после удара было видно высокое пламя. Склад находился ближе к окраине города. Он отметил, что после этого были слышны сирены скорой помощи.

«Прилет был в коттедж, который бандеровцы без ведома хозяев использовали как пункт временной дислокации отделения. Там же в хозпостройке хранилось немного боекомплектов», — рассказал Лебедев.

Второй удар российские военные нанесли по пункту временной дислокации, который Вооруженные силы Украины устроили в частном доме в селе Малое Веселое. Во дворе дома стояли 2 пикапа, которые были оборудованы под запуск беспилотников, рассказал он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее подпольщик сообщал, что российские военные нанесли удар по административному зданию недалеко от Купянска. По его словам, ФАБы прилетели в административное здание, уничтожив около роты противника и две единицы гусеничной техники. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#склад
#военные
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#всу
#удар
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«Продолжают отрицать»: в Херсоне от эпидемии холеры умерли еще два человека
Подполье: в Херсоне от холеры скончались еще два человека
27 июня 2024, 13:39

Фото: istockphoto/Pro100Dzu

От холеры в Херсоне скончались еще два человека. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителей пророссийского подполья.
«Еще два человека скончались от холеры в Херсоне. Продолжается госпитализация военнослужащих ВСУ. На этом фоне местные прокиевские власти продолжают отрицать сам факт эпидемии», — прокомментировал подпольщик.

Ранее сообщалось о вспышке холеры. Госпитализировали больше ста человек, скончались как минимум 12. Преимущественно заболевание развивалось среди украинских боевиков.

Участники херсонского сопротивления отмечали, что местные ставленники Киева не хотят паники, поэтому скрывали данные или выдавали холеру за брюшной тиф.

До этого сообщалось, что в Днепропетровской области Украины неизвестные сжигают автомобили, которые принадлежат военным.

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#эпидемиологическая ситуация
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