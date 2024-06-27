Развожаев: В Севастополе будут установлены около 600 модульных укрытий

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Севастопольские пляжи, парки и остановки общественного транспорта будут оборудованы модульными укрытиями типа блиндаж. Всего потребуется около 600 таких конструкций.
Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев. В среду, 26 июня глава города обратился к депутатам Законодательного собрания с просьбой о проведении на следующий день внеочередного чрезвычайного заседания городского парламента по вопросу безопасности после атаки ВСУ американскими ракетами на пляж.
После заседания губернатор рассказал журналистам, что всего в городе потребуется установить около 600 укрытий типа блиндаж, отметив, что именно такие защитные конструкции монтируют в Белгороде, постоянно страдающем от украинских обстрелов.
Укрытия установят на пляжах, у остановочных павильонов и в парках, уточнил Развожаев. Он добавил, что пляжи в городе при этом закрываться не будут. По данным городской администрации, к курортному сезону в Севастополе готовились к открытию 27 пляжей.
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После заседания губернатор рассказал журналистам, что всего в городе потребуется установить около 600 укрытий типа блиндаж, отметив, что именно такие защитные конструкции монтируют в Белгороде, постоянно страдающем от украинских обстрелов.
Укрытия установят на пляжах, у остановочных павильонов и в парках, уточнил Развожаев. Он добавил, что пляжи в городе при этом закрываться не будут. По данным городской администрации, к курортному сезону в Севастополе готовились к открытию 27 пляжей.
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Александр Бойцов