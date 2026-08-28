Новое стихийное бедствие обрушилось на Китай

28 августа 2026, 09:35

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0

Фото: iStock/allanswart

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали на юго-западе Китае. Об этом говорится на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).