Новое стихийное бедствие обрушилось на Китай
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали на юго-западе Китае. Об этом говорится на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Аппаратура зарегистрировала подземные толчки 28 августа в 13:13 по местному времени (08:13 мск) в пограничном регионе между провинцией Сычуань и городом Чунцин.
Их эпицентр находился в 38 километрах юго-восточнее города Нэйцзян, в котором проживают более 1,2 млн человек. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине десяти километров. Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступала.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали возле восточного побережья Камчатки. Его эпицентр располагался в 209 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского с населением около 187 тысяч человек, а очаг залегал на глубине десяти километров.
Читайте также: