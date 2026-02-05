После убийства мальчика Жилкин отправился с девушкой на свидание
После убийства девятилетнего мальчика Петр Жилкин спокойно отправился на свидание с девушкой. Они сходили в спортзал, поужинали в ресторане, а затем приехали к нему домой — выпили вина и легли спать. Всё это время Жилкин никак не выдавал себя.
Утром девушка поехала на работу, а Жилкин ушёл в бегство, успев лишь пожелать ей доброго утра. Предполагаемая переписка убийцы с подругой оказалась в распоряжении телеканала 78.
На следующий день Жилкин сообщил, что находится в федеральном розыске, утверждая, что преступление «пытаются ему впаять». Он рассказал, что подвозил мальчика, который пропал, и попросил девушку в случае проблем подтвердить их совместный вечер. Девушка, уверенная, что произошла ошибка, пожелала ему удачи в объяснении с полицией. В ответ Жилкин пошутил, что они увидятся лет через 15.
Читайте также: