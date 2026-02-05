После убийства мальчика Жилкин отправился с девушкой на свидание

05 февраля 2026, 14:02

Фото: iStock/LuckyBusiness

После убийства девятилетнего мальчика Петр Жилкин спокойно отправился на свидание с девушкой. Они сходили в спортзал, поужинали в ресторане, а затем приехали к нему домой — выпили вина и легли спать. Всё это время Жилкин никак не выдавал себя.