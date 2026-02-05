Достижения.рф

Напавший на детский сад в в Оренбургской области был пьян

Напавший на детский сад в в Оренбургской области был сильно пьян. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Напомним, поднявшись на второй этаж, мужчина столкнулся с воспитательницей Лией Галеевой. Она порезала руки, отнимая у злоумышленника нож, при этом сумела повалить его на пол и скрутить.

Благодаря героизму Галеевой дети не пострадали — в это время был тихий час, и они спали. Сама воспитательница получила лёгкие травмы. Лия Галеева — 42-летняя жительница Бугуруслана, мать двух дочерей, 17 и 11 лет.

На нападавшего завели уголовное дело о покушении на убийство. Он находится под следствием.

Иван Мусатов

