Напавший на детский сад в в Оренбургской области был пьян
Напавший на детский сад в в Оренбургской области был сильно пьян. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, поднявшись на второй этаж, мужчина столкнулся с воспитательницей Лией Галеевой. Она порезала руки, отнимая у злоумышленника нож, при этом сумела повалить его на пол и скрутить.
Благодаря героизму Галеевой дети не пострадали — в это время был тихий час, и они спали. Сама воспитательница получила лёгкие травмы. Лия Галеева — 42-летняя жительница Бугуруслана, мать двух дочерей, 17 и 11 лет.
На нападавшего завели уголовное дело о покушении на убийство. Он находится под следствием.
Читайте также: