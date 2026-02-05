Суд в Приморье вынесет приговор мужчине за угон автомобиля с ребенком и ДТП
Житель Алтайского края предстанет перед судом в Приморье по обвинению в угоне автомобиля с восьмилетним ребёнком и последовавшем ДТП. Об этом сообщает прокуратура региона.
Инцидент произошёл в сентябре 2025 года в Находке. Тогда 28-летняя женщина оставила возле магазина Toyota Vitz с мальчиком внутри, не заперев двери, и отошла за покупками. 28-летний мужчина сел в машину в состоянии алкогольного опьянения, обнаружил ребёнка и поехал, врезавшись в грузовик Toyota Dyna. В результате его и мальчика госпитализировали. У ребёнка предварительно диагностировали сотрясение головного мозга, а телесные повреждения расценили как лёгкий вред здоровью.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение: мужчину будут судить по статьям «угон автомобиля» и «незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, в отношении заведомо несовершеннолетнего». Дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.
