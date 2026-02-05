Суд в Приморье вынесет приговор мужчине за угон автомобиля с ребенком и ДТП

05 февраля 2026, 13:12

Фото: iStock/Zolnierek

Житель Алтайского края предстанет перед судом в Приморье по обвинению в угоне автомобиля с восьмилетним ребёнком и последовавшем ДТП. Об этом сообщает прокуратура региона.