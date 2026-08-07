Брайтон-Бич включили в зону риска из-за клещей — переносчиков вируса Бурбон
Власти Нью-Йорка отнесли Брайтон-Бич к территориям с повышенным риском распространения клещей Amblyomma americanum, известных как «клещи одинокой звезды». Эти паразиты способны переносить редкий вирус Бурбон. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Сначала опасных обитателей обнаружили на Лонг-Айленде. Затем их стали замечать в районах ближе к Брайтон-Бич. Этот квартал известен крупной русскоязычной общиной: там живут десятки тысяч эмигрантов и выходцев из стран бывшего СССР, работают магазины, кафе, медицинские центры и аптеки.
По информации канала, ареал Amblyomma americanum расширяется на фоне потепления климата. Вирус Бурбон относят к редким инфекциям: вакцины и специфической терапии против него пока нет.
Среди возможных признаков заражения врачи называют жар, слабость, кожную сыпь, головную и мышечную боль. У пациентов могут появиться тошнота и рвота.
Чтобы снизить риск укуса клеща, выбирайте закрытую светлую одежду: брюки заправляйте в носки, носите обувь с закрытым носком и головной убор. Перед прогулками в парках, лесных зонах и высокой траве используйте репелленты, предназначенные для защиты от клещей, строго по инструкции. Одежду и снаряжение можно обрабатывать средствами с перметрином.
После возвращения домой внимательно осматривайте тело, особенно подмышки, пах, шею, кожу головы, область за ушами и сгибы коленей. Примите душ и проверьте одежду, рюкзаки и домашних животных: клещи могут попасть в дом на ткани или шерсти. Одежду желательно сразу постирать или высушить при высокой температуре.
Если клещ присосался, удалите его как можно быстрее тонким пинцетом, захватив у самой кожи и вытянув ровным движением без рывков и прокручивания. Не прижигайте клеща и не смазывайте маслом или спиртом. После удаления обработайте место укуса антисептиком и наблюдайте за самочувствием: при температуре, сыпи, сильной слабости, головной или мышечной боли следует незамедлительно обратиться к врачу и сообщить о недавнем укусе клеща.
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