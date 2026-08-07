Брайтон-Бич включили в зону риска из-за клещей — переносчиков вируса Бурбон

07 августа 2026, 11:11

SHOT: район Брайтон-Бич в Нью-Йорке внесли в зону риска из-за вируса Бурбон

Фото: iStock/cotuvokne

Власти Нью-Йорка отнесли Брайтон-Бич к территориям с повышенным риском распространения клещей Amblyomma americanum, известных как «клещи одинокой звезды». Эти паразиты способны переносить редкий вирус Бурбон. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.