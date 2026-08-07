Воронежская студентка передала мошенникам 5,7 млн рублей
21-летняя жительница Воронежа лишилась почти всех накоплений после разговора с телефонными аферистами. Девушка сняла со счёта 5,7 млн рублей и отдала наличные незнакомке, назвав сотрудникам банка покупку квартиры причиной операции. Об этом сообщает ГУ МВД России по Воронежской области.
Деньги студентка получила в 2024 году в качестве выплаты — сумма составляла около шести миллионов рублей. Недавно злоумышленники позвонили её матери и заявили, что дочери якобы положены дополнительные средства.
Женщина рассказала об этом дочери. Вскоре девушке позвонили неизвестные, узнали её паспортные сведения, после чего начали говорить о взломе учётной записи на «Госуслугах».
Собеседники убедили студентку, что преступники могут похитить сбережения. Для «безопасного хранения» они предложили передать наличные курьеру. Девушка согласилась и вручила 5,7 млн рублей незнакомой девушке.
Следователи возбудили уголовное дело. Полицейские устанавливают участников схемы и выясняют детали преступления.
Не сообщайте по телефону паспортные данные, коды из СМС, пароли и реквизиты банковских карт. Настоящие сотрудники банков, государственных служб и правоохранительных органов не запрашивают такую информацию в ходе звонка.
Если собеседник говорит о взломе аккаунта, подозрительных операциях или необходимости срочно «спасти» деньги, прекратите разговор. Самостоятельно перезвоните в банк по номеру на карте или на официальном сайте организации.
Не переводите деньги на «безопасные счета» и не передавайте наличные курьерам. Таких счетов не существует: это распространённая схема мошенников для хищения сбережений.
С осторожностью относитесь к сообщениям о выплатах, компенсациях, выигрышах и дополнительных пособиях. Не переходите по ссылкам из СМС и мессенджеров, а информацию проверяйте только через официальные сайты и приложения.
Расскажите о подозрительном звонке близким, особенно если вас торопят или требуют сохранять разговор в тайне. В случае попытки обмана обратитесь в банк и полицию, а также смените пароли от важных аккаунтов.
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