Воронежская студентка передала мошенникам 5,7 млн рублей

07 августа 2026, 10:16

Фото: iStock/NanoStockk

21-летняя жительница Воронежа лишилась почти всех накоплений после разговора с телефонными аферистами. Девушка сняла со счёта 5,7 млн рублей и отдала наличные незнакомке, назвав сотрудникам банка покупку квартиры причиной операции. Об этом сообщает ГУ МВД России по Воронежской области.