Россиянка разбудила пьяного сына и попала в больницу
В Улан-Удэ пьяный мужчина сломал разбудившей его матери ключицу
В Улан-Удэ судимый мужчина сломал матери ключицу после того, как она его разбудила. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.
63-летняя женщина специально ждала на улице, пока уснет ее пьяный сын. Когда пенсионерка зашла домой и присела на кровать, она случайно разбудила его. Мужчина внезапно вскочил и ударил мать. Врачи диагностировали у нее перелом ключицы.
После произошедшего дебошира задержали. Теперь ему грозит до трех лет колонии.
Ранее сообщалось, что житель Подмосковья насмерть забил сожительницу ножкой стула во время пьяной ссоры.
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