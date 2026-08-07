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Россиянка разбудила пьяного сына и попала в больницу

В Улан-Удэ пьяный мужчина сломал разбудившей его матери ключицу
Фото: iStock/blinow61

В Улан-Удэ судимый мужчина сломал матери ключицу после того, как она его разбудила. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.



63-летняя женщина специально ждала на улице, пока уснет ее пьяный сын. Когда пенсионерка зашла домой и присела на кровать, она случайно разбудила его. Мужчина внезапно вскочил и ударил мать. Врачи диагностировали у нее перелом ключицы.

После произошедшего дебошира задержали. Теперь ему грозит до трех лет колонии.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья насмерть забил сожительницу ножкой стула во время пьяной ссоры.

Лидия Пономарева

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