Брат и сестра несколько месяцев жили с разложившимся телом матери
В Японии брат и сестра несколько месяцев жили с разложившимся телом своей матери. Об этом сообщает издание Japan Today.
По данным полиции, вместе с 90-летней Тосико Кавасаки в городе Оцу проживали ее дети — 63-летний Масатоси и 58-летняя Масуми. Пожилая женщина, предположительно, скончалась еще в октябре, однако о ее смерти никому не сообщили. Умершая все это время оставалась в комнате дома.
Преступление раскрыли после визита второго сына пенсионерки, проживающего отдельно. Он нашел тело в сильной степени разложения и вызвал полицию. На допросе брат заявил, что якобы понял, что мать умерла, лишь накануне. В свою очередь, сестра утверждала, что вообще не знала о случившемся.
Полицейские арестовали Матоси и Масуми. Точная причина смерти пенсионерки устанавливается судмедэкспертами.
