Брат и сестра несколько месяцев жили с разложившимся телом матери

04 января 2026, 12:49

В Японии арестовали брата и сестру, которые не сообщили о смерти пожилой матери

Фото: iStock/Rixipix

В Японии брат и сестра несколько месяцев жили с разложившимся телом своей матери. Об этом сообщает издание Japan Today.