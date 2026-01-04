В сточной канаве нашли останки четырех человек
Человеческие останки нашли в сточной канаве в пакистанском городе Карачи. Об этом сообщает издание Dawn.
Находку сделал сборщик мусора в густых зарослях на обочине дороги. Прибывшие на место полицейские оцепили место и извлекли тела для проведения судебно-медицинской экспертизы.
По словам заместителя гендиректора полиции Сайеда Асада Разы, среди жертв — двое мужчин и две женщины. Состояние их тел указывает на то, что они пролежали там от 10 до 15 дней и сильно разложились. По предварительным данным, один из погибших может быть несовершеннолетним мальчиком.
Личности жертв пока не установили, заявление о пропаже людей со схожими приметами в полицию в последнее время не поступало. Причину смерти смогут назвать только после вскрытия. Следствие рассматривает версию группового убийства. Расследование дела осложняются высокой степенью разложения тел.
Читайте также: