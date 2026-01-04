В Гонконге загорелся ЖК
При пожаре в одном из жилых комплексов Гонконга эвакуировали примерно 250 человек. Как сообщает South China Morning Post, пострадали восемь жильцов, еще одного спасти не удалось.
По данным издания, возгорание произошло в ЖК Mei Yu House. Травмы получили один мужчина и семь женщин, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.
Эвакуированных временно разместили в расположенной рядом школе. Власти заявили, что пламя уже потушили, причины случившегося выясняют профильные службы.
Ранее, 26 ноября, крупный пожар произошел в жилом комплексе в районе Тай По, где жили около 4 тыс. человек. Предварительно, огонь начался из‑за загоревшихся строительных материалов. Тогда сообщалось о более чем 200 пострадавших и 146 погибших.
Позднее стало известно, что еще в 2024 году жители обращались к властям с жалобами на строительную сетку, закрывавшую бамбуковые леса во время ремонта. Они опасались, что падающие на нее предметы могут привести к возгоранию.
Читайте также: