В Гонконге загорелся ЖК

04 января 2026, 11:10

SCMP: при пожаре в жилом комплексе в Гонконге эвакуировали примерно 250 человек

Фото: istockphoto/photovs

При пожаре в одном из жилых комплексов Гонконга эвакуировали примерно 250 человек. Как сообщает South China Morning Post, пострадали восемь жильцов, еще одного спасти не удалось.