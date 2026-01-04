В ЮАР преступник застрелил мужчину на глазах родных и отрезал ему голову
Молодого человека в ЮАР застрелили на глазах у родных, после чего злоумышленник скрылся с отрубленной головой жертвы. Об этом сообщило издание Times Live.
Инцидент случился в Восточно‑Капской провинции. В этот день проводился семейный обряд, приуроченный к возвращению мужчины в общину после прохождения инициации. На мероприятии собрались члены семьи, соседи и другие жители деревни.
По словам деда погибшего Ливингстона Матшини, нападение случилось внезапно. Подозреваемый резко бросился к Луксоло Йоко, выстрелил в него, а затем отрезал жертве голову. Мать убитого попыталась вмешаться и остановить нападавшего, но он выстрелил и в неё. Женщину с тяжёлыми ранениями срочно доставили в больницу.
Очевидцы рассказали, что трагедия развернулась на глазах множества людей, однако никто не решился противостоять вооружённому преступнику. После совершения убийства злоумышленник скрылся с отрезанной головой. Позже он забросил её во двор одного из соседей.
Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело. Родственники погибшего признались, что до сих пор не могут понять мотивы преступника.
