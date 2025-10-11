Достижения.рф

Брат насиловал сестру с шестью друзьями около недели

18‑летняя жительница Индии примерно неделю подвергалась сексуальному насилию со стороны двоюродного брата и его друзей. Об этом сообщает The Times of India.



По данным издания, парень отвёз девушку на ярмарку, а затем вместе с приятелями вывез в место рядом, где неоднократно изнасиловал. Позже они заперли пострадавшую в другой локации и в течение нескольких дней продолжали над ней издеваться.

Примерно через неделю родственник довёз её до дома. Жертва обратилась в полицию.

Возбудили уголовное дело в отношении четырёх установленных и трёх неизвестных лиц, потерпевшую направили на медицинское освидетельствование, идёт следствие.

