11 октября 2025, 14:58

Times of India: Брат насиловал сестру с шестью друзьями около недели

Фото: istockphoto/Favor_of_God

18‑летняя жительница Индии примерно неделю подвергалась сексуальному насилию со стороны двоюродного брата и его друзей. Об этом сообщает The Times of India.