Итальянский профессор загадочно погиб в Москве
В Москве обнаружили тело основателя известной школы итальянского языка Альфонсо Торелло.
Как сообщает MK.RU, 53-летнего мужчину нашли мёртвым в ночь на 11 октября возле жилого дома на 2-й улице Синичкина, где он проживал и где зарегистрирована его языковая школа.
В настоящее время правоохранительные органы рассматривают две основные версии – самоубийство и несчастный случай, однако, как уточняется, не исключаются и иные причины гибели. Официального заявления от Следственного комитета на момент публикации не поступало.
Альфонсо Торелло был гражданином Италии и являлся профессором, выпускником нескольких вузов, в том числе Università Popolare di Torino. На сайте его школы указано, что он родом из Турина. Последние годы Торелло жил и работал в Москве, где преподавал итальянский язык и развивал собственный образовательный проект.
Причины смерти иностранного педагога пока остаются неясными. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства гибели выясняются.
