В Ленобласти мужчина в гостях убил хозяина и изнасиловал женщину

11 октября 2025, 14:29

В Киришах гость убил хозяина и изнасиловал его жену

Фото: Istock / microgen

В Киришах Ленинградской области произошёл шокирующий инцидент: 9 октября в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в квартире на Молодёжном бульваре. На месте полицейские обнаружили 50-летнего хозяина с ножевым ранением живота. Мужчину доставили в больницу, но спустя сутки он скончался в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».