В Ленобласти мужчина в гостях убил хозяина и изнасиловал женщину
В Киришах Ленинградской области произошёл шокирующий инцидент: 9 октября в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в квартире на Молодёжном бульваре. На месте полицейские обнаружили 50-летнего хозяина с ножевым ранением живота. Мужчину доставили в больницу, но спустя сутки он скончался в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».
По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний гость семьи. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Предварительно установлено, что инцидент произошёл на фоне распития алкоголя в квартире. Между хозяином и гостем возник конфликт, который перерос в драку: гость ударил хозяина ножом, а затем, пока мужчина лежал раненным, изнасиловал его 48-летнюю супругу.
Дело находится на контроле следственных органов, подозреваемый направлен в СК для принятия процессуального решения.
