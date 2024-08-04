Брат обвиняемого в подрыве авто в Москве Серебрякова отказывается от общения с ним

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Брат обвиняемого в подрыве внедорожника в Москве Алексей Серебряков заявил, что не желает с ним общаться и навещать его в СИЗО. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
По словам Алексея, его брат Евгений должен был осознавать, какой вред нанесёт семье его преступление.
Собеседник агентства уточнил, что сейчас рассматриваются дела сразу по трём статьям: о госизмене, терроризме и шпионаже. Совершая такое преступление Евгений должен был понимать, что нанесёт вред не только пострадавшим, но и своей семье. Однако он выбрал опозорить всю семью и совершить страшный грех.
Ранее сообщалось, что 30 июля вступило в силу решение об аресте обвиняемого в подрыве машины в Москве Евгения Серебрякова. В настоящее время он находится в СИЗО.
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Собеседник агентства уточнил, что сейчас рассматриваются дела сразу по трём статьям: о госизмене, терроризме и шпионаже. Совершая такое преступление Евгений должен был понимать, что нанесёт вред не только пострадавшим, но и своей семье. Однако он выбрал опозорить всю семью и совершить страшный грех.
Ранее сообщалось, что 30 июля вступило в силу решение об аресте обвиняемого в подрыве машины в Москве Евгения Серебрякова. В настоящее время он находится в СИЗО.
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Анастасия Чинкова