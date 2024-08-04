Появились подробности о связи обвиняемого в подрыве авто в Москве с Западом

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Обвиняемый в подрыве машины в Москве Евгений Серебряков ездил в Польшу по линии католической церкви, когда отношения России и Запада уже были натянутыми. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал его брат Алексей.
По его словам, несколько лет Серебряков был министрантом (алтарник в православии) греко-католического прихода в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.
Отмечается, что именно благодаря этому приходу он попал в Польшу. Брат не помнит точного года поездки, однако уверяет, что это было на фоне уже напряжённых отношений с западными странами.
Алексей также добавил, что весь круг общения Евгения был связан с этим приходом. К тому же, он жил рядом с храмом.
Собеседник агентства признался, что у него нет желания общаться с братом и навещать его в СИЗО.
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Отмечается, что именно благодаря этому приходу он попал в Польшу. Брат не помнит точного года поездки, однако уверяет, что это было на фоне уже напряжённых отношений с западными странами.
Алексей также добавил, что весь круг общения Евгения был связан с этим приходом. К тому же, он жил рядом с храмом.
Собеседник агентства признался, что у него нет желания общаться с братом и навещать его в СИЗО.
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Анастасия Чинкова