Обвиняемого в подрыве авто в Москве отправят в СИЗО после допроса

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Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве внедорожника участника спецоперации, переведут в СИЗО после допроса. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Согласно информации следствия, Серебрякову суд заочно избрал меру пресечения. В процессе допроса стало известно, что обвиняемый начал общаться с куратором из СБУ в феврале прошлого года. Серебряков вышел с ним на связь самостоятельно.
Напомним, в среду, 24 июля, на севере Москвы на парковке взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, на который было установлено самодельное взрывное устройство. В салоне находились мужчина и женщина. В Бодруме был задержан фигурант дела, им оказался Евгений Серебряков. СБУ обещала заплатить ему от 10 до 20 тысяч долларов за ликвидацию российского офицера.
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Екатерина Коршунова