Брат подозреваемого в подрыве авто в Москве рассказал об общении с ним

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Брат задержанного в турецком Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве рассказал в беседе с РИА Новости об общении с ним.
По его словам, он крайне мало общался с братом, поскольку у него семья и дети.
В среду утром на севере Москвы прогремел взрыв. Взорвалась машина, на которую было установлено самодельное взрывное устройство. Расследованием дела занимается столичный главк Следственного комитета.
Позднее глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве машины в Москве. Замоскворецкий суд столицы заочно арестовал его и предъявил заочное обвинение.
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В среду утром на севере Москвы прогремел взрыв. Взорвалась машина, на которую было установлено самодельное взрывное устройство. Расследованием дела занимается столичный главк Следственного комитета.
Позднее глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве машины в Москве. Замоскворецкий суд столицы заочно арестовал его и предъявил заочное обвинение.
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Анастасия Чинкова