Подозреваемый в подрыве авто в Москве ездил в Прагу по студенческому обмену

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Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков во время учёбы в Высшей школе экономики (ВШЭ) ездил по студенческому обмену в Прагу. Об этом РИА Новости сообщил его родственник.
Ранее сообщалось, что в среду утром два человека пострадали при взрыве автомобиля на севере Москвы. Данные МВД гласят, что взрыв прогремел в результате детонации предмета, установленного на машину. Дело было передано в столичный главк Следственного комитета.
Позднее стало известно, что фигуранта дела о подрыве авто в Москве задержали в турецком Бодруме. Им оказался Евгений Серебряков. Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая. Затем Замоскворецкий суд Москвы заочно предъявил ему обвинение.
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