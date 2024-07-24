Подозреваемого в подрыве авто на севере Москвы готовят к экстрадиции

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Фигуранта дела о подрыве автомобиля на севере Москвы Евгения Серебрякова, ранее задержанного в турецком Бодруме, готовят к возможной экстрадиции. Об этом сообщило агентство IHA.
Отмечается, что вместе с Серебряковым был задержан ещё один человек, имя которого не раскрывается.
Агентство сообщает, что вечером они были доставлены в больницу Бодрума, где прошли медконтроль. После этого их отправили в город Мугла для передачи соответствующим органам.
В среду утром автомобиль взорвался на севере Москвы. По информации МВД РФ, взрыв прогремел в результате детонации устройства, установленного на машине. Ранения получили два человека.
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Агентство сообщает, что вечером они были доставлены в больницу Бодрума, где прошли медконтроль. После этого их отправили в город Мугла для передачи соответствующим органам.
В среду утром автомобиль взорвался на севере Москвы. По информации МВД РФ, взрыв прогремел в результате детонации устройства, установленного на машине. Ранения получили два человека.
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Анастасия Чинкова