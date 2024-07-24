Торгашов и его жена назвали фейком слухи о своем ранении при взрыве в Москве

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Андрей Торгашов и его супруга опровергли информацию о том, что они стали жертвами взрыва автомобиля на севере Москвы. В беседе с корреспондентом РИА Новости они заявили, что не имеют никакого отношения к этому происшествию.
«Это полный фейк. Никакого отношения этот взрыв и адрес ко мне не имеет», — сказал Андрей Торгашов.
Он подчеркнул, что не располагает никакой информацией об этом инциденте и живёт в другом месте. По словам Андрея Торгашова, сейчас он находится дома.
«С женой всё отлично, она дома, со мной всё хорошо, я дома. Я давно служил, уже сейчас не служу», — добавил он.
Его жена также заявила, что не имеет информации о якобы покушении на её мужа.
«Я вам говорю, что это не с нами произошло… сделали такую фейковую новость», — отметила она.
Столичный главк Следственного комитета сообщил о двух пострадавших. МВД уточнило, что произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле.
Пострадавшими оказались мужчина и его жена. По версии источника РИА Новости в правоохранительных органах, одной из версий является покушение, связанное с профессиональной деятельностью мужчины.
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