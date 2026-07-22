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Туристка не выжила во время отдыха с семьей в Таиланде

Туристка из Австралии погибла во время купания в бассейне виллы на Пхукете
Фото: iStock/Sviatlana Barchan

Туристка из Австралии погибла во время купания в бассейне люксовой виллы в Таиланде. Об этом сообщает издание The Phuket News.



Трагедия произошла 21 июля в районе Паклок на Пхукете. 45-летняя женщина, ее муж и другие родственники арендовали жилье на период с 20 по 25 июля.

На следующий день после заселения семья пошла купаться в бассейн. Внезапно один из родственников заметил, что женщина нуждается в помощи. Близкие вытащили ее из воды, начали проводить сердечно-легочную реанимацию и вызвали скорую.

Туристку доставили в больницу, где врачи продолжили реанимационные мероприятия, но спасти не смогли. Тело женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Сотрудники полиции опросят находившихся на вилле родственников, просмотрят записи с камер видеонаблюдения и сообщат о произошедшем в посольство Австралии.

Ранее сообщалось, что в Китае 11-летний мальчик погиб после того, как его засосало в сливное отверстие бассейна в фитнес-клубе.

Лидия Пономарева

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