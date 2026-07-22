Туристка не выжила во время отдыха с семьей в Таиланде

22 июля 2026, 19:27

Туристка из Австралии погибла во время купания в бассейне виллы на Пхукете

Фото: iStock/Sviatlana Barchan

Туристка из Австралии погибла во время купания в бассейне люксовой виллы в Таиланде. Об этом сообщает издание The Phuket News.