Туристка не выжила во время отдыха с семьей в Таиланде
Туристка из Австралии погибла во время купания в бассейне люксовой виллы в Таиланде. Об этом сообщает издание The Phuket News.
Трагедия произошла 21 июля в районе Паклок на Пхукете. 45-летняя женщина, ее муж и другие родственники арендовали жилье на период с 20 по 25 июля.
На следующий день после заселения семья пошла купаться в бассейн. Внезапно один из родственников заметил, что женщина нуждается в помощи. Близкие вытащили ее из воды, начали проводить сердечно-легочную реанимацию и вызвали скорую.
Туристку доставили в больницу, где врачи продолжили реанимационные мероприятия, но спасти не смогли. Тело женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Сотрудники полиции опросят находившихся на вилле родственников, просмотрят записи с камер видеонаблюдения и сообщат о произошедшем в посольство Австралии.
Ранее сообщалось, что в Китае 11-летний мальчик погиб после того, как его засосало в сливное отверстие бассейна в фитнес-клубе.
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