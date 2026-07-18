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«Выпрыгнула на ходу»: Трое россиян пострадали в ДТП на гольф-каре в Таиланде

Трое россиян пострадали в аварии на гольф-каре в Таиланде
Фото: Istock/nazdravie

В Таиланде во время поездки на гольф-каре пострадали трое россиян. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.



Компания туристов арендовала транспорт, чтобы доехать до буддийского храма. За руль села одна из женщин. На повороте автоледи резко набрала скорость, и пассажирка вылетела из машины. Россиянка упала на асфальт и сломала плечо.

Водитель остановилась не сразу — она выпрыгнула на ходу, чтобы помочь пострадавшей. Гольф-кар без управления врезался в дерево. Внутри оставались ещё двое туристов. У девушки — множественные ссадины и ушибы, у мужчины — кровотечение. Позже врачи диагностировали у него заражение крови.

Виновница аварии отделалась раной на локте. Все пострадавшие прервали отдых и вернулись в Россию. Автоледи отрицает вину, хотя её просили не поворачивать резко. У гольф-кара помяло переднюю часть и сорвало крышу.

Ольга Щелокова

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