«Выпрыгнула на ходу»: Трое россиян пострадали в ДТП на гольф-каре в Таиланде
В Таиланде во время поездки на гольф-каре пострадали трое россиян. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
Компания туристов арендовала транспорт, чтобы доехать до буддийского храма. За руль села одна из женщин. На повороте автоледи резко набрала скорость, и пассажирка вылетела из машины. Россиянка упала на асфальт и сломала плечо.
Водитель остановилась не сразу — она выпрыгнула на ходу, чтобы помочь пострадавшей. Гольф-кар без управления врезался в дерево. Внутри оставались ещё двое туристов. У девушки — множественные ссадины и ушибы, у мужчины — кровотечение. Позже врачи диагностировали у него заражение крови.
Виновница аварии отделалась раной на локте. Все пострадавшие прервали отдых и вернулись в Россию. Автоледи отрицает вину, хотя её просили не поворачивать резко. У гольф-кара помяло переднюю часть и сорвало крышу.
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