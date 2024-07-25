Брат задержанного в Турции за подрыв машины заявил, что на фото другой человек

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Брат россиянина, задержанного в Турции по подозрению в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser, заявил, что на фото в СМИ и многочисленных пабликах изображён другой человек. Он добавил, что пока не может связаться с родственником.
В разговоре с РИА Новости брат подозреваемого также сообщил, что, кроме ошибочной фотографии, возраст задержанного молодого человека также не соответствует возрасту его родного брата. Он заявил, что всё время пытается дозвониться до родственника, но пока не смог с ним связаться.
Иномарка взорвалась накануне, 24 июля, на автопарковке на севере Москвы. В салоне Toyota Land Cruiser находились два человека. Мужчине взрывом оторвало ступни, а его жена получила рваные раны лица. Оба пострадавших госпитализированы в Боткинскую больницу. Подозреваемый в подрыве автомобиля успел улететь в Турцию, но там был задержан правоохранителями. Решается вопрос о его экстрадиции.
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Александр Бойцов