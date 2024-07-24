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Московский суд заочно арестовал задержанного в Турции за подрыв автомобиля

Суд заочно арестовал фигуранта дела о подрыве машины на севера Москве
24 июля 2024, 20:10
Фото: istock / utah778

Фото: istock / utah778

Замоскворецкий суд Москвы санкционировал заочный арест объявленного в международный розыск Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве машины российского военнослужащего на севере Москвы. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в отношении Серебрякова Е. Н.», — рассказал собеседник издания.
Исполнитель подрыва автомобиля сбежал в Турцию, его уже задержали полицейские.



Серебряков обвиняется по двум статьям: «Незаконное приобретение и хранение оружия», а также «Убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва автомобиля во дворе дома на улице Синявинской на севере столицы. По данным МВД России, взрывчатку установили около водительского места.

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В Кабардино-Балкарии семилетняя девочка утонула в яме во дворе дома
24 июля 2024, 19:59

Фото: istockphoto/Mikalai Lipski

В столице Кабардино-Балкарии Нальчике произошла трагедия. Семилетняя девочка утонула в яме во дворе дома, которую оставили коммунальщики.
Рабочие раскопали яму в районе теплосети, чтобы отремонтировать трубу, передаёт телеграм-канал Mash Gor. Когда начался проливной дождь, они прекратили работу и ушли куда-то под крышу. Мама ребёнка не увидела девочки, до этого игравшей во дворе, и отправилась её искать.

Возле затопленного водой котлована она увидела тапочки дочери. Тело утонувшей девочки помогал доставать из воды экскаваторщик, прибежавший на крики матери. Глубина ямы оказалась всего полтора метра, но этого было достаточно для семилетнего ребёнка. Только после этой трагедии вокруг ямы выставили ограждение.

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Под Полтавой в одном из военных подразделений сдетонировали боеприпасы
24 июля 2024, 19:31

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

В посёлке Котельва Полтавской области на северо-востоке Украины в одной из воинских частей произошла детонация боеприпасов. После взрыва возник пожар в здании хозяйственного назначения.
Об этом сообщает украинский новостной портал NV.ua. По сообщению главы посёлка Татьяны Корост, в результате взрыва разрушены постройки жилого сектора на прилегающей территории. Полиция расследует обстоятельства и причины, вызвавшие детонацию боеприпасов, а пожарные и экстренные службы продолжают ликвидировать последствия инцидента.

В населённом пункте создан штаб по ликвидации последствий взрыва. Местных жителей попросили не выкладывать в сеть фото и видео чрезвычайного происшествия. Сельчане рассказывают, что накануне взрывы в воинской части гремели до поздней ночи. О жертвах и пострадавших не сообщается.

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Мошенники выманили у профессора лазерной физики Зорова 5,3 млн рублей
24 июля 2024, 18:11

Фото: istockphoto/NanoStockk

У профессора лазерной физики Московского государственного университета Никиты Зорова мошенники выманили 5,3 миллиона рублей. Учёного и педагога «развели» с помощью якобы перевода денег «Русскому добровольческому корпусу»*.
8 июля, когда 80-летний профессор отдыхал на даче, ему позвонил лже-сотрудник ФСБ и напугал рассказом о том, что с его счёта ушёл перевод Денису Капустину**, главе РДК*, передаёт телеграм-канал Baza. Затем ему позвонил следующий аферист, представившийся уже сотрудником Центробанка, и подтвердил информацию о переводе средств. Дале с использованием психотехник последовал уже достаточно привычный «развод» с помощью переводе денег на «безопасный» счёт.

Зоров помчался в Москву снимать деньги. Причём, поначалу судьба, казалось, пыталась защитить его от мошенников, но профессор проявлял завидное упорство в стремлении расстаться со своими деньгами. В первом отделении банка, куда он обратился, учёному сказали, что его карта заблокирована. Тогда, инструктируемый «сотрудником ЦБ», он поехал по другому адресу. В банкомате не оказалось достаточной суммы наличных. Наконец, в третьем по счёту отделении Зоров снял необходимую сумму и отправил мошенникам сначала три миллиона по указанным ими реквизитам, а затем из другого отделения ещё 2,7 миллиона.

Только после этого профессор рассказал о происходящем своему сыну, и тогда стало ясно, что он стал жертвой злоумышленников и лишился сбережений.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
** Внесён в список террористов и экстремистов в РФ
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#банк
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В Турции задержан россиянин, подорвавший машину военного в Москве
24 июля 2024, 18:08

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

В Турции задержали гражданина Российской Федерации, который взорвал Toyota Land Cruiser вместе с военнослужащим на севере Москвы. Об этом проинформировал глава МВД республики Али Ерликая в социальной сети X.
Подрывник по имени Евгений Серебряков после совершения преступления направился из Москвы в Бодрум, там его и задержали. Как сообщает министр, задержание произошло в 10:30 по местному времени (совпадает с московским – ред.), после сообщения, которое поступило в штаб-квартиру турецкого Интерпола.

До этого директор ФСБ Александр Бортников подтвердил, что подозреваемый по этому делу сбежал из России и находится в Турции.

Кроме того, следствие обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством о заочном аресте фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова. В суде уточнили, что преступник объявлен в международный розыск.


В результате подрыва автомобиля пострадали мужчина и женщина, они госпитализированы.

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#уголовное соцсети
#ук
#ск рф
#турция
#преступники
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В Коломне строители нашли в земле неразорвавшийся артиллерийский снаряд
24 июля 2024, 16:24

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Боеприпас времён Великой Отечественный войны обнаружили строители в ходе земляных работ в микрорайоне Подлипки городского округа Коломна, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Рабочие связались с единой службой спасения «Система-112» и сообщили, что при устройстве ливневой канализации наткнулись на подозрительный предмет. Прибывшие на место взрывотехники определили, что это 122-милиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Специалисты, соблюдая технику безопасности, утилизировали обнаруженный боеприпас.

Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуеве в квартиру на восьмом этаже залетела летучая мышь. Животное поймали и выпустили на свободу работники Мособлпожспаса.

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#спасатели
#мособлпожспас
#великая отечественная война
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Стало известно местонахождение исполнителя подрыва автомобиля в Москве
Директор ФСБ Бортников: Исполнитель подрыва машины в Москве сбежал В Турцию
24 июля 2024, 16:18

Фото: istockphoto/Alesmunt

Подозреваемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado на автопарковке на севере Москвы уже находится вне пределов Российской Федерации. Он сбежал в Турцию.
Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников. Он также добавил, что вопрос задержания и экстрадиции подозреваемого находится в стадии обсуждения с турецкими коллегами.

Ранее в столичном Следственном комитете сообщили об установлении личности подозреваемого в осуществлении подрыва автомобиля, а также машины, на которой он приехал на место преступления. Это было такси марки Chery Tiggo. В ведомстве уточнили, что на месте работали оперативники из числа лучших следователей московского СК.

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался на автостоянке на севере Москвы около 6:30 утра. В салоне находились два человека. Мужчине взрывом оторвало ступни ног, а его жена получила рваные раны лица. Оба пострадавших госпитализированы в Боткинскую больницу.

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#турция
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В Петербурге задержан курьер мошенников после поездки за деньгами к пенсионерке
24 июля 2024, 15:36

Фото: istockphoto/artoleshko

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали курьера мошенников вскоре после того, как он ездил за деньгами к пожилой женщине. Камера домофона зафиксировала его телефонный инструктаж перед тем, как он позвонил в нужную квартиру.
Менее двух недель назад подозреваемый исполнял роль курьера по поручению аферистов, обманувших 84-летнюю жительницу Ланского шоссе, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Они убедили пожилую женщину обналичить все сбережения и передать в чужие руки, заверив её, что все деньги будут храниться на безопасном счёте, а её собственный счёт «атакуют хакеры».

В два приёма — 10 и 11 июля — мошенники забрали у доверчивой пенсионерки более 2,7 миллиона рублей. Перевозчика купюр зафиксировала камера домофона, когда он по телефону получал последние инструкции злоумышленников. Женщина обратилась в полицию после того, как передала вторую часть денег. Накануне, 23 июля, оперативники задержали курьера. Он задержан пока на двое суток по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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Toyota Land Cruiser с военным и его женой взорвали в Москве: что известно, подробности
В Москве взорвали Land Cruiser военнослужащего: подробности происшествия
24 июля 2024, 15:30

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

24 июля у жилого дома в Москве взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, когда в него сели мужчина и женщина. Оба пострадали. Редакция «Радио 1» собрала основные сведенья о происшествии.

Взрыв внедорожника на парковке у дома в Москве

Ранним утром в среду, 24 июля, на парковке возле жилого дома на Синявинской улице в Москве прогремел взрыв. Взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, после того как владелец положил вещи в салон и спокойно сел за руль.

Взрыв сильно повредил всю переднюю часть машины, задел припаркованные рядом автомобили. Фрагменты пластика и железа раскидало на десятки метров вокруг. После взрыва автомобиль не загорелся.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что причиной взрыва стала детонация взрывного устройства. Предварительно, взрывчатку в районе 500 граммов в тротиловом эквиваленте заложили под днище около водительского сиденья.
Сапёры готовят робота для проверки взорванной на парковке в Москве машины
Сапёры готовят робота для проверки взорванной на парковке в Москве машины

Пострадавшие

Согласно предварительной версии, авто принадлежало российскому военнослужащему Андрею Торгашову — заместителю начальника войсковой части Ракетных войск специального назначения в Подмосковье.

По данным Телеграм-канала Baza, в момент взрыва внутри находился тезка Торгашова по имени и фамилии. Он не касается воинской части, однако также служит в ВС РФ.

Сам Андрей Торгашов заявил изданию РИА Новости, что ни он, ни его жена не пострадали при взрыве внедорожника на улице Синявинской, так как они уже давно проживают по другому адресу.

«Полный фейк. Никакого отношения этот взрыв ко мне не имеет», — приводит агентство слова Торгашова.
Отдельно Андрей Торгашов отметил, что «служил давно».
Торгашов и его жена назвали фейком слухи о своем ранении при взрыве в Москве
Торгашов и его жена назвали фейком слухи о своем ранении при взрыве в Москве
Помимо хозяина автомобиля, в нём находилась его жена. Оба серьёзно пострадали: мужчине оторвало ступни, женщина получила рваные раны лиц. Очевидцы оказали им первую помощь, сейчас пара госпитализирована.

Расследование

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Дело передано в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Москве.

В СК сообщили, что личность подрывателя установлена. Подозреваемый в причастности к преступлению мог приехать к месту преступления на такси, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Сейчас двор жилого дома оцеплен по всему периметру, следователи и криминалисты совместно с оперативными службами осматривают место взрыва. В скором времени будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании.

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В подмосковной квартире поймали летучую мышь
24 июля 2024, 15:20

Фото: пресс-служба Мособлподспаса

Летучая мышь залетела в квартиру на восьмом этаже девятиэтажного дома в Орехово-Зуеве, незваную гостью отловили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«За помощью к спасателям обратился хозяин квартиры. Он рассказал, что встал рано утром, чтобы отправиться на работу, и увидел, как по дому мечется летучая мышь. Животное обследовало квартиру, обнаружило коробку под столом в одной из комнат и устроилась там на дневной сон», — говорится в сообщении.
Спасатели прибыли по вызову и, надев плотные перчатки, поймали заснувшую летучую мышь. После этого они выпустили её на свободу.

Ранее сообщалось, что в Дубне помогли коту, застрявшему сначала на дереве, а потом на крыше. В спасательной операции приняли участие коммунальщики города и местные жители.

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