Московский суд заочно арестовал задержанного в Турции за подрыв автомобиля

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Замоскворецкий суд Москвы санкционировал заочный арест объявленного в международный розыск Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве машины российского военнослужащего на севере Москвы. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в отношении Серебрякова Е. Н.», — рассказал собеседник издания.Исполнитель подрыва автомобиля сбежал в Турцию, его уже задержали полицейские.
Серебряков обвиняется по двум статьям: «Незаконное приобретение и хранение оружия», а также «Убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва автомобиля во дворе дома на улице Синявинской на севере столицы. По данным МВД России, взрывчатку установили около водительского места.
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Алина Юрчак