В Таиланде мужчина жестоко расправился с возлюбленной, лишив ее языка
Житель Таиланда заселился с девушкой в отель и жестоко расправился с ней. Об этом сообщает Thaiger.
На Пхукете задержали 44-летнего мужчину, который, по данным полиции, совершил убийство своей 49-летней девушки. Тело жертвы нашли в номере отеля в районе Пак Пхун. Женщина лежала на кровати с признаками удушения и ранами в области рта. На месте преступления также обнаружили нож, использованный в качестве орудия.
Пара забронировала номер на одну ночь и заселилась около 19:00. Через час персонал отеля заметил, что их машина покинула парковку, предположив, что гости ненадолго отлучились. Однако из гостиницы ушёл только мужчина. Он вернулся домой и через знакомого договорился о встрече с полицией, чтобы добровольно сдаться.
По информации следствия, пара находилась в отношениях около пяти месяцев. Мужчина признался в содеянном и находится под стражей.
